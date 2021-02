„For All Mankind“: Apple kündigt Begleit-Podcast an

Von Freitag an wird die zweite Staffel von „For All Mankind“ auf Apple TV+ zu sehen sein. Im Vorfeld überrascht Apple mit der Ankündigung eines exklusiven Podcasts als Staffelbegleitung.

Der offizielle Podcast zu „For All Mankind“ wird ebenfalls am Freitag, dem 19. Februar an den Start gehen. Mit Krys Marshall führt die Darstellerin der Kommandantin Danielle Poole durch die Folgen, zu Gast werden weitere Mitglieder der Serien-Crew sowie Raumfahrtexperten und ehemalige Astronauten sein. Dazu verspricht Apple außergewöhnliche und so nie zuvor gehörte Audioerlebnisse.

Der neue Apple-Podcast lässt sich bereits abonnieren. Vorab steht ein 60 Sekunden langer Trailer zum Abruf bereit, bevor die ersten Folge am Freitag startet. Zeitgleich hat Apple auch eine Video-Vorschau auf den Podcast veröffentlicht.