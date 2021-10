Microsoft 365 und Office 2021: Die Preise stehen fest

Heute nun hat Microsoft auch die noch fehlenden Information zur Preisgestaltung in Deutschland bekanntgegeben und lässt Anwender, die sich nicht in einer laufenden Abo-Beziehung mit Microsoft 365 befinden, schon heute wissen wie viel Geld für die nächste Version des Bürossoftware-Paketes fällig wird.

Den Termin kennen wir bereits : Microsoft Office 2021 für Mac wird am 5. Oktober offiziell in den Markt starten und dann die letzte Standalone-Version, Microsoft Office 2019, ablösen.

