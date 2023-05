Microsoft 365 Family und Apple-Geschenkkarten im Angebot

Wer in dieser Woche beim Kauf von Apple-Guthaben sparen will, muss den Weg in einen Netto-Filiale antreten. Dort gibt es von heute bis Samstag, den 27. Mail 10 Prozent „Rückerstattung“ beim Kauf von Apple-Guthaben. Konkret bekommt man hier einen Netto-Gutschein über 10 Prozent des Kaufwerts, der dann beim nächsten Einkauf bei Netto eingelöst werden kann.

