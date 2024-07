Meta-KI auf dem Mac nutzen: Lokal, offline, gratis und auf ChatGPT-Niveau

Da wir gerade noch mal über das neue, kostenfrei erhältliche KI-Modell des Facebook-Mutterkonzerns Meta geschrieben haben, wollen wir an dieser Stelle noch einmal darauf eingehen, wie sich „Llama 3.1“ lokal auf dem eigenen Mac nutzen lässt.

Ollama lädt Metas KI-Modell auf euren Mac

Llama 3.1 auf macOS ausführen

Zum Hintergrund: Meta hat mit Llama 3.1 ein KI-Modell veröffentlicht, das Anwender kostenfrei aus dem Netz laden und ohne Limitierungen auf ihren lokalen Maschinen nutzen können. Die Antworten des KI-Modells sind mit denen von ChatGPT vergleichbar, allerdings benötigt das KI-Modell keine Internetverbindung.

Vorausgesetzt wird lediglich ein Mac mit performantem Apple-Prozessor, mindestens 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und das Wissen darum, wie sich das KI-Modell am besten herunterladen und auf dem Mac ausführen und einsetzen lässt.

Ollamac bietet eine schlichte Chat-Oberfläche

Ollama und Ollamac helfen

Für die maximal einfache Nutzung Llama 3.1 stehen mehrere Helfer bereit, die alle kostenlos verfügbar sind und in wenigen Minuten installiert werden können.

Ollama

Die kleine Ollama-Anwendung kümmert sich um den Download und das Update des aktuellen Modells und arbeitet als aktiver Server im Hintergrund, um Anfragen an das Modell weiterzureichen und dessen Antworten auszugeben. Ollama kann hier geladen werden.

Habt ihr Ollama installiert, dann könnt ihr mit dem Terminal-Kommando ollama run llama3.1 das aktuelle KI-Modell von Meta aus dem Netz laden. Dieses benötigt etwa 5 Gigabyte freien Festplattenspeicher.

llama3.1 benötigt etwa 5 GB freien Platz auf der Platte

Ollamac

Ihr könntet nach der Installation von Ollama bereits im Terminal mit dem KI-Modell von Meta kommunizieren. Die ebenfalls kostenfreie Mac-Anwendung Ollamac macht die Gespräche jedoch deutlich komfortabler.

Verfügbar auf dem Code-Portal GitHub, könnt ihr euch Ollamac kostenlos aus dem Netz laden und die Anwendung ausführen, sobald ihr den Server durch die Ausführung von Ollama gestartet habt. Jetzt steht euch eine native Benutzeroberfläche für neue Chats zur Verfügung.

Ollamac mit llama3.1: Offline, kostenlos, ohne Limits

Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu wissen. Sind Ollama und Ollamac installiert, könnt ihr das von Meta angebotene KI-Modell ohne Beschränkungen offline, so häufig in Anspruch nehmen, wie ihr möchtet, und dies ohne, dass Daten abfließen und ohne, dass auch nur ein Euro an Meta überwiesen werden müsste.