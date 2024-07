Computermaus im Abo: Logitech denkt über „ewige Maus“ nach

Hanneke Faber, seit Ende 2023 CEO von Logitech, hat laut über die Markteinführung einer unbegrenzt nutzbaren Computermaus nachgedacht und ihre Überlegungen diesbezüglich während eines Interviews im amerikanischen Podcast “Decoder” thematisiert.

Im Gespräch mit dem Technologie-Journalisten Nilay Patel plauderte Faber über das Konzept einer „ewigen Maus“, die ihr von Mitarbeitern des hauseigenen Innovationszentrums vorgestellt worden sei. Laut Faber sei die Maus mit einer hochwertigen, aber nicht allzu teuren Uhr vergleichbar, die man ebenfalls nicht einfach wegwerfe.

Faber deutete an, dass die fragliche Maus zwar etwas schwerer als reguläre Exemplare aber auch sehr schön sei und über hervorragende Software und Dienste verfüge, die ständig aktualisiert würden.

Ein konkreter Plan zur Markteinführung einer solchen Maus bestehe aktuell zwar noch nicht. Faber zeigte sich jedoch optimistisch, dass das Konzept realisierbar sei, und die Herausforderungen nur noch darin bestehe, ein passendes Geschäftsmodell zu finden.

Computermaus im Abo

Besonders im Fokus stehe hierbei die Preisgestaltung. Eine solche Maus könnte zwar einen hohen Anschaffungspreis haben, aber dies würde den potenziellen Kundenkreis auf professionelle Nutzer und Enthusiasten beschränken. Alternativ könnte der Preis der Hardware durch Abo-Gebühren subventioniert werden, die gleichzeitig dafür sorgen würden, dass die Maus durch kontinuierliche Software-Updates stets auf dem neuesten Stand gehalten werde.

Logitech sieht in diesem Modell eine Möglichkeit, Wachstum zu generieren, indem es sowohl preisbewusste als auch anspruchsvollere Kunden anspricht. Ein Abo-Modell, das regelmäßig Software-Updates bereitstellt, würde eine konstante Einnahmequelle bieten, die sich in anderen Kategorien wie etwa Videokonferenzdiensten bereits etabliert habe.

Schockiert wie wenig Geld Nutzer ausgeben

Laut Faber würden Anwender durchschnittlich nur 26 Dollar in ihre Maus investieren, was die Logitech-Chefin schockiert habe. Diese Geräte würden täglich genutzt und ständen ständig auf dem Schreibtisch, weshalb es überraschend sei, dass Anwender hier so wenig Geld auf den Tisch legen würden.

Die Logitech-Chefin verglich den Betrag mit dem Preis von vier Starbucks-Kaffees und einem Nike-Laufshirt, um anschließend darauf zu verweisen, dass man in diesem Bereich viel Potenzial sehen würde.