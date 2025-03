Audible bietet wieder 3 Monate für 99 Cent

Angesichts der in der kommenden Woche anlaufenden Frühjahrsangebote von Amazon war es nur eine Frage der Zeit, bis begleitend dazu auch die nächste Audible-Aktion startet. Jetzt ist es so weit: Der Hörbuchdienst lässt sich wieder 3 Monate für jeweils nur 99 Cent nutzen.

Das Angebot gilt nur für Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das Abo über amazon.de abschließen und in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Zudem kann dem Kleingedruckten zufolge jeder Kunde nur einmal an der Aktion teilnehmen. Hier heißt es wie immer: „ausprobieren“ In der Vergangenheit haben uns immer wieder Berichte von Nutzern erreicht, die ihre Audible-Bibliothek regelmäßig mithilfe solcher Sonderaktionen erweitern.

Achtet zudem darauf, dass sich das Abo nach Ablauf des Aktionszeitraums zum regulären Preis von 9,95 Euro pro Monat verlängert. Die Kündigung ist monatlich möglich.

Aktuelle Titel und Exklusivproduktionen

Für den gelegentlichen Hörbuchgenuss reicht das bei Spotify oder Deezer enthaltene Angebot zumeist ja vollkommen aus. Audible wird vor allem dann interessant, wenn man Wert darauf legt, auch Zugriff auf ungekürzte und aktuelle Toptitel sowie die zumeist hochwertigen Exklusivproduktionen des Anbieters zu haben.

Zum Monatspreis von 9,95 Euro (im Rahmen der Aktion 0,99 Euro) kann sich jeweils ein Buch aus dem Angebot von Audible aussuchen, das in Verbindung mit dem persönlichen Benutzerkonto dann dauerhaft als gekaufter Titel verfügbar ist. Und zwar auch dann, wenn man kein aktives Abo bei Audible laufen hat.

Während der Laufzeit des Abonnements hat man darüber hinaus Zugriff auf die in der Kategorie „Enthalten im Abo“ verfügbaren Titel sowie auf eine Reihe von exklusiven, von Audible produzierten Podcasts.

Zugriff per App oder Browser

Der Zugriff auf das Angebot von Audible ist per Webbrowser sowie eine für das iPhone, iPad und die Apple Watch optimierte App möglich. Zudem werden verschiedene Geräte auf Android-Basis und auch ein Teil der Kindle-Reader von Amazon unterstützt.