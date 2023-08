Facebook und Instagram bringen chronologische Feeds zurück

Europäische Nutzer von Facebook und Instagram bekommen noch in diesem Monat die Möglichkeit, anstelle der auf den Algorithmen des Mutterkonzerns Meta basierenden und mit „Empfehlungen“ durchsetzten Feed-Anzeige nur die Inhalte von Personen zu sehen, denen sie folgen. Darüber hinaus wird es auch wieder möglich sein, die Inhalte in strikter chronologischer Reihenfolge, also absteigend vom neusten bis zum ältesten Beitrag anzuzeigen.

Unterm Strich verspricht der Meta-Konzern als Mutter von Instagram und Facebook damit ein Facebook- oder Instagram-Erlebnis, das zumindest an die Anfangszeiten dieser Dienste erinnert. Dass das Unternehmen hier klein bei gibt, habt ihr der Europäischen Union zu verdanken. Facebook und Instagram kommen auf diese Weise den mit dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) verbundenen Auflagen nach.

Wir geben unserer europäischen Nutzergemeinde jetzt die Möglichkeit, Inhalte auf Reels, Stories, Search und anderen Teilen von Facebook und Instagram anzuzeigen und zu entdecken, die nicht mit den [KI-] Systemen von Meta eingestuft werden. Zum Beispiel haben Benutzer auf Facebook und Instagram die Möglichkeit, Geschichten und Rollen nur von Personen anzuzeigen, denen sie folgen, in chronologischer Reihenfolge, vom neuesten bis zum ältesten.

Die Anpassungen wurden jetzt offiziell von Meta angekündigt und sollten für Nutzer von Instagram und Facebook in Kürze sowohl in den zugehörigen Apps als auch beim Facebook-Besuch über den Desktop bereitstehen. Wir haben bislang noch keine entsprechenden Optionen in den Einstellungen gefunden, es scheint aber auch nicht unwahrscheinlich, dass die Änderungen schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt werden.

Facebook ist nur einer von mehreren von der EU als sogenannte „Gatekeeper“ eingestuften Großkonzerne. Aufgrund ihrer übermäßigen Marktmacht fallen auch weitere Unternehmen, darunter Apple und Google, unter die besondere Aufsicht der europäischen Marktwächter.