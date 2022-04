Fitness+ mit neuen Inhalten zum Internationalen Tanztag

Abonnenten von Apple Fitness+ dürfen sich über verschiedene Programmerweiterungen freuen. So wurden nicht nur in dieser Woche neue Inhalte für den Bereich „Artist Spotlight“ freigeschaltet, Apple will mit Blick auf den am 29. April stattfindenden Welttag des Tanzes darüber hinaus speziell zu diesem Thema passende Workouts ergänzen.

Bei Fitness+ Artist Spotlight finden sich nun auch Workouts mit passender Musikuntermalung der Pop-Legenden ABBA, der K-Pop-Band BTS und der Rockband Queen. Diese Inhalte sollen in den kommenden Wochen um weitere Workouts aus unterschiedlichen Bereichen mit Musik dieser Bands erweitert werden. Die zusätzlichen Musikangebote ergänzen die Bereits als Artist Spotlight vorhandenen Trainings zu Musik von Stars wie Alicia Keys, den Beatles, Calvin Harris, Ed Sheeran, Jennifer Lopez,Pharrell Williams und Shakira.

Am Internationalen Tanztag will Apple dann Apple Watch-Benutzer auf der ganzen Welt dazu ermutigen, ein Tanztrainings von 20 Minuten oder mehr zu absolvieren, um eine besondere Fitness-Auszeichnung zu erhalten. Fitness+ bietet dazu passend einen speziellen Bereich mit Tanz-Workouts, darunter sechs 20-minütige Workouts mit Latin Grooves, Upbeat Anthems, Throwback Hits und Hip-Hop/R&B-Playlists. Die neue Tanz-Workout-Sammlung wird mit zusätzlichen Inhalten bereits von Montag an auf Apple Fitness+ zur Verfügung stehen.

Im Detail beschreibt Apple die Ergänzungen in einer bislang nur in englischer Sprache verfügbaren Pressemitteilung.