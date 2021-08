Fortune 500: Apple macht weltweit am meisten Gewinn

Apple konnte im vergangenen Jahr nicht nur deutlich mehr Gewinn einfahren, als direkt konkurrierende Unternehmen, sondern liegt am Jahresertrag gemessen nun auch wieder über alle Branchen hinweg auf dem ersten Platz. Auf der aktuell neu veröffentlichten, renommierten Wirtschaftsrangliste Fortune 500 liegt der iPhone- und Mac-Hersteller in dieser Sparte vor dem Spitzenreiter der vergangenen beiden Jahre, dem Erdölkonzern SaudiAramco.

Grafik: Fortune 500

Apple hatte den ersten Platz am Gewinn gemessen auch in der Vergangenheit schon erreicht. Blickt man aber auf die reguläre Rangordnung der Fortune 500, in der die Unternehmen nach Umsatz gemessen werden, rangiert der Konzern jedoch „nur“ auf dem sechsten Platz. An erster Stelle findet sich Walmart, der Handelskonzern hat im vergangenen Jahr zwar doppelt so viel Umsatz gemacht wie Apple, dabei allerdings merklich weniger Gewinn eingefahren. Amazon konnte sich umsatztechnisch auf dem dritten Platz und damit ebenfalls vor Apple platzieren.

Die Pandemie brachte für Apple Herausforderungen und Chancen mit sich. CEO Tim Cook musste Läden schließen und Ingenieure nach Hause schicken. Aber da Apple-Kunden weltweit von zu Hause aus arbeiten und lernen, stiegen die Verkaufszahlen von iPad und Macintosh-Computern auf den höchsten Stand aller Zeiten.

Apples Firmenleitung dar sich ungeachtet dessen die Hände reiben und den enormen Gewinn ganz besonders mit Blick auf den vergleichsweise deutlich geringeren Umsatz feiern. Aber auch das Gesamtwachstum Apples über die vergangenen Jahre hinweg spiegelt sich in der Fortune-Rangliste wider. So konnte der Konzern hier nahezu stetig nach oben klettern – bei seinem Wiedereintritt in die Rangliste im Jahr 2006 fand sich Apple noch auf Platz 492. Einen kleinen Dämpfer gab es in den Jahren 2017 bis 2019, als Apple vom neunten Platz zunächst auf Rang 11 und dann Rang 12 zurückfiel. Jetzt hat der Konzern einen deutlichen Sprung auf den sechsten Platz hingelegt.

Die aktuell in der Rangliste ausgewiesene Gewinn in Höhe von 55 Milliarden Dollar ist dabei übrigens nicht der bisherige Höchstwert Apples. Absolute Rekordzahlen konnte Apple hier im Jahr 2019 schreiben, als bei einem Umsatz von 266 Milliarden Euro ein Gewinn von knapp 60 Milliarden Euro erwirtschaftet wurde.