macOS Monterey: Apple hat Installationsfehler bei älteren Notebooks behoben

Gegenüber Medienvertretern hat Apple nun bestätigt, dass die ursprünglich mit macOS Monterey ausgelieferte Firmware für die hauseigenen T2-Sicherheitsprozessoren fehlerhaft war und dies in der Folge bei einer sehr kleinen Anzahl von Nutzern den Systemstart verhindert habe. Die bei Apple erhältlichen macOS-Updates seien entsprechend aktualisiert worden. Benutzer, die von diesem Problem betroffen sind, sollen sich an den Apple Support wenden, um Hilfe zu erhalten.

Das Problem hatte sich bei den betroffenen Nutzern in der Regel so geäußert, dass der Bildschirm der Macs bereits während der Installation von macOS Monterey oder kurz darauf plötzlich schwarz wurde und sich die Geräte im Anschluss nicht mehr einschalten ließen.

