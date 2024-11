Günstiges Audiokabel mit Winkelstecker für den neuen Mac mini

Der an die Gerätefront verlegte Audioanschluss des neuen Mac mini dürfte in den meisten Fällen praktisch sein. Gut zugänglich kann man hier jederzeit mal schnell einen Kopfhörer oder sonstiges Audio-Zubehör anschließen. Wenn man darüber aber dauerhaft Lautsprecher oder dergleichen verbinden will, kann ein gewöhnlicher Stecker an dieser Stelle aber durchaus auch störend sein. ifun.de-Leser Ralf macht uns auf eine günstige und zudem noch optisch ganz ansprechende, mit einem abgewinkelten Stecker ausgestattete Alternative aufmerksam.

Das UGREEN Aux-Audiokabel mit Winkelstecker ist mit 0,5 Metern, einem Meter oder zwei Metern Länge erhältlich und wird aktuell sogar mit 5 Prozent Preisnachlass angeboten, der sich mithilfe eines Rabattcoupons aktivieren lässt. Je nach der gewählten Variante, liegt der Endpreis dann zwischen 6,07 Euro und 7,58 Euro.

Zu diesem Preis bekommt man ein am einen Ende mit einem silberfarbenen Winkelstecker ausgestattetes Flachbandkabel, das sich wie man auf den Bildern sieht, optisch ganz gut mit dem neuen Mac mini verträgt. Die flache Kabelform trägt dazu bei, dass sich die Leitung gut unter dem Mac mini durchführen lässt und nicht bei jeder Bewegung durch die Gegend rollt.

Mit Blick auf die Qualität können wir uns bislang nur an die Beschreibung des Herstellers halten. Demzufolge besteht das Kabel selbst aus einer weichen Ummantelung aus TPE-Kunststoff. Die beiden Stecker sind in einem Aluminiumgehäuse untergebracht und mit 24 Karat vergoldet

Endlich auch Anschlüsse auf der Vorderseite

Mit dem im vergangenen Monat vorgestellten Mac mini 2024 hat Apple auf die Wünsche vieler Anwender reagiert, und erstmals einen Teil der bislang stets nur rückseitig vorhandenen Anschlüsse an die Gerätefront verlagert. Neben zwei Buchsen für USB-C, die beide den USB-3-Standard und somit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen, findet sich seither hier auch der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss des Rechners.