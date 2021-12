Mela-Rezeptsammlungen lassen sich über iCloud gemeinsam nutzen

Mela wird in separaten Versionen für Mac und iOS-Geräte angeboten. Die Mela für den Mac kosten 9,99 Euro während die Version für iPhone und iPad bereits für 4,99 Euro zu haben ist. Die Freigabeeinstellungen verstecken sich in den App-Einstellungen im Bereich „Sync“. Von dort aus könnt ihr Nutzer per Link oder E-Mail einladen oder auch bestehende Freigaben verwalten.

