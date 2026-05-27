Mehr Datenvolumen bei Telekom-Datentarifen

Die Telekom packt ihre Datentarife an. Während wir im Mobilfunkbereich gefühlt alle drei Monate Verbesserungen sehen, ist das Angebot MagentaMobil Data fünf Jahre lang unverändert geblieben. Jetzt will die Telekom alle drei Tarifstufen bei gleichem Preis mit deutlich mehr Datenvolumen ausstatten.

Für den Tarif MagentaMobil Data S bedeutet dies, dass zum Monatspreis von 14,95 Euro künftig 10 GB anstelle von bislang 5 GB Datenvolumen enthalten ist. In der 19,95 Euro pro Monat teuren Tarifstufe MagentaMobil Data M wird das Inklusivvolumen von 10 GB auf 40 GB erhöht. Die größte Variante MagentaMobil Data L umfasst künftig 80 GB anstelle von 25 GB Datenvolumen bei einem Preis von 29,95 Euro monatlich.

Bild: Deutsche Telekom

Änderungen gelten auch für Bestandskunden

Die Änderungen werden zum 1. Juni umgesetzt und greifen gleichermaßen für Neukunden und Bestandskunden. Laut der Telekom erfolgt die Aufwertung automatisch. Wer bereits einen der Tarife nutzt, muss also nichts tun, um das erhöhte Datenvolumen zu erhalten.

Die Tarife beinhalten den Netzzugang über 5G, EU-Roaming und eine Hotspot-Flat. Zielgruppe sind Nutzer, die keine Telefonie benötigen, sondern einen reinen Datentarif für die Nutzung mit einem Tablet oder Laptop suchen.

PlusKarten als Alternative

Als Alternative dazu haben Telekom-Kunden, die bereits einen Smartphone-Tarif nutzen, die Möglichkeit, ihre Zusatzgeräte über die meist günstigeren PlusKarten anzubinden. Hier kann man zum Pauschalpreis von 14,95 Euro stets das gleiche Datenvolumen unabhängig von der Hauptkarte im Tablet oder Laptop nutzen.

Rechnen und vergleichen lohnt sich in jedem Fall. Achtet bei der Buchung eines Tarifs auch darauf, dass ihr diesen monatlich kündbar und nicht versehentlich die Variante mit 24 Monaten Laufzeit bucht. Die Provider hätten das gerne und platzieren diese Option für unseren Geschmack teils zu prominent.

Einschränkungen bei MultiSIM-Nutzung

Bei MultiSIMs scheint die Telekom die Nutzungsmöglichkeiten inzwischen stärker einzuschränken. Die Zusatzkarten sind ja eben erst teurer geworden. Zudem achtet der Provider nun offenbar verstärkt darauf, wie die Karten verwendet werden. Uns liegen Berichte vor, denen zufolge die Verwendung in mobilen Routern plötzlich eingeschränkt oder ganz unterbunden wurde. Eine solche Verwendung widerspricht zwar schon immer den Nutzungsrichtlinien der Karten, wurde bislang jedoch toleriert.