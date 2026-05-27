Der im vergangenen Monat angekündigte neue Fire TV Stick HD ist jetzt bei Amazon erhältlich. Der neue Streaming-Empfänger wird für kurze Zeit zum Einführungspreis von 29,99 Euro angeboten. Regulär soll das Gerät 44,99 Euro kosten. Beim Eintausch eines gebrauchten Fire-TV-Geräts kann man zusätzlichen Rabatt erhalten.

Der neue Fire TV Stick HD ist laut Amazon nicht nur der bisher kompakteste Streaming-Stick aus der Fire-TV-Serie, sondern im Durchschnitt auch 30 Prozent schneller als sein Vorgänger. Zudem wird mit dem neuen Modell ein zusätzliches Netzteil überflüssig. Der Stick kann über ein mitgeliefertes Kabel direkt durch den Fernseher mit Strom versorgt werden. Voraussetzung ist lediglich ein USB-A-Anschluss.

Durch seine kompaktere Bauform soll sich das neue Modell des Fire TV Stick HD auch einfacher auf der Rückseite des Fernsehers unterbringen lassen. Laut Amazon ist das Gerät deutlich schmaler als der bisherige HD-Stick und passt somit besser zwischen die dort in der Regel zusätzlich vorhandenen Kabel und Stecker.

Deutlich kleiner als die bisherigen Fire-TV-Sticks

Zugriff auf Fire-TV-Oberfläche und Alexa+

Käufer des neuen Fire TV Stick HD profitieren auch direkt von der überarbeiteten Fire-TV-Oberfläche, die nicht nur über ein moderneres Design verfügt, sondern auch deutlich schneller reagieren soll. Um die Navigation zu vereinfachen, können Nutzer jetzt bis zu 20 favorisierte Apps an prominenter Stelle auf dem Startbildschirm platzieren. Amazon hat darüber hinaus zahlreiche Menüs überarbeitet, um das gesamte Erscheinungsbild der Fire-TV-Oberfläche übersichtlicher zu gestalten.

Der neue Fire TV Stick HD erlaubt zudem die Nutzung von Alexa+. Käufer des Empfangsgeräts können sich direkt für das Early-Access-Programm von Alexa+ bewerben. Die Sprachassistentin lässt sich mithilfe der im Kaufpreis enthaltenen Fernbedienung auch direkt auf dem TV-Gerät nutzen. Beispielsweise kann man in natürlicher Sprache sagen, was man sehen möchte, Fragen stellen oder Smart-Home-Geräte steuern.