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Kleiner, schneller und ohne Netzteil

Neuer Fire TV Stick HD startet zum Einführungspreis
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Der im vergangenen Monat angekündigte neue Fire TV Stick HD ist jetzt bei Amazon erhältlich. Der neue Streaming-Empfänger wird für kurze Zeit zum Einführungspreis von 29,99 Euro angeboten. Regulär soll das Gerät 44,99 Euro kosten. Beim Eintausch eines gebrauchten Fire-TV-Geräts kann man zusätzlichen Rabatt erhalten.

Der neue Fire TV Stick HD ist laut Amazon nicht nur der bisher kompakteste Streaming-Stick aus der Fire-TV-Serie, sondern im Durchschnitt auch 30 Prozent schneller als sein Vorgänger. Zudem wird mit dem neuen Modell ein zusätzliches Netzteil überflüssig. Der Stick kann über ein mitgeliefertes Kabel direkt durch den Fernseher mit Strom versorgt werden. Voraussetzung ist lediglich ein USB-A-Anschluss.

Fire Tv Stick Hd Usb Strom

Durch seine kompaktere Bauform soll sich das neue Modell des Fire TV Stick HD auch einfacher auf der Rückseite des Fernsehers unterbringen lassen. Laut Amazon ist das Gerät deutlich schmaler als der bisherige HD-Stick und passt somit besser zwischen die dort in der Regel zusätzlich vorhandenen Kabel und Stecker.

Fire TV Stick HD Vergleich

Deutlich kleiner als die bisherigen Fire-TV-Sticks

Zugriff auf Fire-TV-Oberfläche und Alexa+

Käufer des neuen Fire TV Stick HD profitieren auch direkt von der überarbeiteten Fire-TV-Oberfläche, die nicht nur über ein moderneres Design verfügt, sondern auch deutlich schneller reagieren soll. Um die Navigation zu vereinfachen, können Nutzer jetzt bis zu 20 favorisierte Apps an prominenter Stelle auf dem Startbildschirm platzieren. Amazon hat darüber hinaus zahlreiche Menüs überarbeitet, um das gesamte Erscheinungsbild der Fire-TV-Oberfläche übersichtlicher zu gestalten.

Fire Tv

Der neue Fire TV Stick HD erlaubt zudem die Nutzung von Alexa+. Käufer des Empfangsgeräts können sich direkt für das Early-Access-Programm von Alexa+ bewerben. Die Sprachassistentin lässt sich mithilfe der im Kaufpreis enthaltenen Fernbedienung auch direkt auf dem TV-Gerät nutzen. Beispielsweise kann man in natürlicher Sprache sagen, was man sehen möchte, Fragen stellen oder Smart-Home-Geräte steuern.

Produkthinweis
Amazon Fire TV Stick HD (neueste Generation), Free- und Live-TV-Inhalte, Alexa-Sprachfernbedienung, wird über den... 29,99 EUR 44,99 EUR
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27. Mai 2026 um 17:46 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Wenn ich meine Quest 3 Dara streamen kann ist der gekauft

  • Die Frage wäre dann, ob der Stick dann jedesmal neu bootet wenn der TV aus war.
    Macht mein 4K zur Zeit so, funktioniert aber ansonsten wunderbar am TV.
    Und dann leider kein 4K bei dem Preis?

  • Kann Amazon behalten, wenn ich Kodi nicht installieren kann, brauche ich’s nicht. Ein festgezurrtes OS das nur noch Installation aus dem App Store zulässt. Danke, aber nein danke!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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