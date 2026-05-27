Systemweite Textvorschläge in Echtzeit
Mac-App Cotypist setzt auf lokale KI-Vervollständigung
Mit Cotypist hat der Münchner Entwickler Daniel Gräfe eine neue App im Programm, die als Schreibunterstützung in Echtzeit Wortvorschläge liefern soll. Die Ergebnisse sollen dabei nicht künstlich, sondern möglichst natürlich und dem Stil des Autors entsprechend klingen und lassen sich während des Tippens per Tastendruck übernehmen.
Gräfe kennen wir bereits von der Zeiterfassungs-App Timing. Das Konzept für Cotypist ist entstanden, weil sich der Entwickler daran gestört hat, dass er ständig Textschnipsel in seinen Code-Editor kopieren musste, um KI-Vervollständigungen zu erhalten.
Wortvorschläge in Echtzeit
Cotypist verfolgt einen anderen Ansatz als klassische KI-Schreibwerkzeuge. Statt komplette Texte zu erzeugen, ergänzt die App nur einzelne Wörter oder kurze Passagen und soll dabei den persönlichen Schreibstil erhalten, ohne dass zusätzliche Prompts nötig sind. Dabei macht sich die Anwendung die Rechenleistung der Apple-Prozessoren zunutze und wirft dem Anwender die Textvorschläge unabhängig vom gerade genutzten Programm in Echtzeit zu. Durch Drücken der Tab-Taste kann man diese direkt in den Text übernehmen.
Der Schutz der persönlichen Daten wird dem Entwickler zufolge dabei großgeschrieben. Die App läuft vollständig lokal auf dem Mac und verzichtet auf Cloud-Dienste, APIs oder Telemetrie. Dadurch bleiben nicht nur sämtliche Eingaben auf dem eigenen Gerät, sondern die Anwendung funktioniert auch ohne Internetverbindung. Die Basis hierfür schafft ein lokal gespeichertes KI-Modell mit rund 3 GB Größe.
Kostenlose Nutzung mit Tageslimit
Cotypist lässt sich auch in deutscher Sprache nutzen. Die App ist kostenlos und kann mit einem Limit von 100 genutzten Wortvorschlägen pro Tag auch frei genutzt werden. Für die erweiterte Nutzung stehen zwei verschiedene Abo-Optionen, die zu Monatspreisen ab 6 beziehungsweise 9 Euro erhältlich sind, zur Verfügung.
Nette Idee, aber für den Preis als Abo zu teuer. Nichts gegen Abo, aber es nutzt lokale KI. Keine laufenden Kosten für eigene Infrastruktur, keine KI Kosten die weitergereicht werden müssen. Dafür dann 6 oder 9 Euro im Monat? Da bin ich raus.
Wieso muss es ein Abo für eine vollständig lokale KI Lösung sein? Wieso kein Einmalkauf? Das verstehe ich nicht.
Ein Abo-Modell für eine App, die komplett offline arbeitet? Und ich dachte, ich hätte schon alle Ausuferungen gesehen.
Gibt es sowas auch für Intel Macs?
Ist mir persönlich zu teuer, zumal es ja mit anderen Diensten konkurriert. Das ein Dienst wegen eines Abos am Leben bleibt ist auch erstmal nur ein leeres Versprechen. Aber es steht jedem Anbieter frei sein eigenes Pricing und Zielgruppe zu finden.