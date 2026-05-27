Mit Cotypist hat der Münchner Entwickler Daniel Gräfe eine neue App im Programm, die als Schreibunterstützung in Echtzeit Wortvorschläge liefern soll. Die Ergebnisse sollen dabei nicht künstlich, sondern möglichst natürlich und dem Stil des Autors entsprechend klingen und lassen sich während des Tippens per Tastendruck übernehmen.

Gräfe kennen wir bereits von der Zeiterfassungs-App Timing. Das Konzept für Cotypist ist entstanden, weil sich der Entwickler daran gestört hat, dass er ständig Textschnipsel in seinen Code-Editor kopieren musste, um KI-Vervollständigungen zu erhalten.