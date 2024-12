Medienpädagogik-Apps: Auf „iPi Sound“ folgt „Klang-Garten“

Zum Verkaufspreis von knapp 3 Euro frisch im App Store aufgeschlagen, ist mit „Klang-Garten“ jetzt eine neue Anwendung im App Store verfügbar, die speziell für Kinder und den Einsatz in Bildungseinrichtungen, sowie in Bibliotheken entwickelt wurde. Hinter dem Projekt steht der in Hessen beheimatete Entwickler Christian Streinz, der selbst auch als IT-Trainer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet.

Hintergrund der Entwicklung

Wie Streinz berichtet hat seine Arbeit in Kindertagesstätten und an medienpädagogischen Projekten den Anstoß für „Klang-Garten“ gegeben. Bereits 2022 veröffentlichte der Entwickler seine Kreativ-App „iPi Sound“, die seitdem für Medienprojekte in Bibliotheken und Kitas eingesetzt wird. „iPi Sound“ erlaubt es, Tonspuren intuitiv aufzunehmen und abzuspielen.

Mit „Klang-Garten“ verfolgt Streinz nun einen erweiterten Ansatz: Die App verbindet digitale Medien mit kreativen Bau- und Audiofunktionen. Kinder können kleine 3D-Welten im Voxel-Art-Stil erstellen und diese mit eigenen Tonaufnahmen bereichern. Heraus kommt hier eine Art reduziertes Minecraft.

Einsatzmöglichkeiten

Die App verfügt über eine Benutzeroberfläche, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Diese können aus über 20 vorgefertigten Objekten auswählen oder mit acht Grundblöcken frei bauen. Jeder Gegenstand kann mit individuellen Tonaufnahmen versehen werden. Streinz zufolge eigne sich die App nicht nur für kreatives Spielen, sondern auch für den Einsatz in medienpädagogischen Projekten, beispielsweise zum Erzählen von Geschichten, zur Erstellung von Klangrätseln oder für digitale Schnitzeljagden.

Zum Start umfasst „Klang-Garten“ zwei bebaubare Welten, weitere sollen mit künftigen Updates hinzukommen. Der Entwickler sieht die Anwendung als Werkzeug, um Kinder spielerisch an digitale Medien heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre digitale Umwelt aktiv mitzugestalten.

„Klang-Garten“ ist seit dem 19. Dezember 2024 im App Store erhältlich und kostet 2,99 Euro. Die App ist sowohl mit iPhones als auch iPads kompatibel.