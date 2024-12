Neu bei Disney+: Das bringt der Januar, das bringt 2025

Mit dem Beginn des neuen Jahres erweitern zahlreiche Streaming-Anbieter ihr Programm um neue Serien und Fortsetzungen. Auch Disney+ kündigt für den Januar eine Reihe von neuen Titeln an. Zu den Neuheiten zählen Erstveröffentlichungen ebenso wie Fortsetzungen offenbar nachgefragter Formate und die Wiederaufnahme kompletter Serienklassiker.

Wer wissen will was diesen Monat neu kam, schaut hier nach:

25 neue Filme und Serien…

Unter den für Januar angekündigten Premieren sticht die Anthology-Serie „Gänsehaut: Die verschwundenen Kinder“ hervor, die ab dem 10. Januar verfügbar sein wird. Im Zentrum steht eine Gruppe Jugendlicher, die eine Verbindung zwischen einem mysteriösen Ereignis und einer uralten Gefahr entdecken soll.

„Whiskey on the Rocks“, thematisiert einen Vorfall aus dem Jahr 1981, bei dem ein sowjetisches U-Boot in schwedischen Gewässern strandete und politische Spannungen nach sich zog. Diese Serie startet ab dem 22. Januar.

Eine kriminalistische Note bringt „High Potential“, deren Hauptfigur als alleinerziehende Mutter und talentierte Ermittlerin beschrieben wird. Das Format wird ab dem 23. Januar zum Streaming bereitstehen.

…und alle Staffeln „The Big Bang Theory“

In „Paradise“ soll hingegen ein Mordfall die Idylle einer Gemeinschaft erschüttern. Die Serie wird ab dem 28. Januar verfügbar sein. Neben den Neustarts finden auch Fortsetzungen ihren Platz im Januar-Programm. So kehrt etwa die sechste Staffel der FX-Produktion „What we do in the Shadows“ ab dem 22. Januar zurück. Auch die Naturdokumentation „Das echte große Krabbeln“ von National Geographic geht in die zweite Staffel, die ab dem 15. Januar abgerufen werden kann.

Für Fans von Serienklassikern bietet Disney+ zudem eine umfassende Bibliothek an. Ab dem 22. Januar sollen alle zwölf Staffeln der Sitcom „The Big Bang Theory“ verfügbar sein. Damit können Zuschauer die Abenteuer von Sheldon, Leonard und Co. erneut erleben.

Teaser: Disney+ Ausblick auf 2025

Ab 1. Januar

Hooten & the Lady – Staffel 1 (Star)

Ab 2. Januar

2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony (Star) (OV)

Ab 3. Januar

Die Hüterin der Wahrheit – Dinas Bestimmung (Star)

– Dinas Bestimmung (Star) Die Hüterin der Wahrheit 2 – Dina und die schwarze Magie (Star)

Ab 4. Januar

Medalist – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Ab 8. Januar

Ishura – Staffel 2 (Star) (OV/UT)

– Staffel 2 (Star) (OV/UT) In arktische Höhen mit Alex Honnold – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Primos – Staffel 1 (Disney)

Ab 10. Januar

Gänsehaut: Die verschwundenen Kinder – Staffel 1, exklusiv auf Disney+

Die Zwillinge Devin und Cece werden nach Gravesend in Brooklyn geschickt, um einen Sommer bei ihrem geschiedenen Vater, dem Wissenschaftler Anthony Brewer, zu verbringen. Die beiden Teenager müssen sich mit neuen Freunden zusammenschließen, um die Nachbarschaft vor einer lange im Verborgenen lauernden Bedrohung zu retten.

Ab 15. Januar

Unmasked – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

– Staffel 1 (Star) (OV/UT) Firebuds – Freunde im Einsatz – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) National Geographic „Das echte große Krabbeln“ – Staffel 2 (OV/UT), exklusiv auf Disney+

Betreten Sie ein verborgenes Mikro-Universum, in dem eine charismatische Schar von Miniaturhelden verblüffende Superkräfte einsetzt, um zu überleben – vom flinken Tigerkäfer, der vor der Hitze der Strände Borneos flieht, über die magische Metamorphose einer Kleinlibelle auf einem britischen Teich bis hin zur Luna-Motte aus den Smoky Mountains, deren Aufgabe es ist, in einer kurzen Nacht Flügel wachsen zu lassen, Liebe zu finden und ihre Gene weiterzugeben.

Ab 17. Januar

Roy Wood Jr.: Lonely Flowers (Star) (OV/UT)

Ab 22. Januar

SuperKitties – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) The Big Bang Theory – Staffeln 1-12, auf Disney+ streamen

– Staffeln 1-12, auf Disney+ streamen Whiskey on the Rocks – Staffel 1, exklusiv auf Disney+

Im Oktober 1981, während des Höhepunkts des Kalten Krieges, läuft ein sowjetisches U-Boot nach einer alkoholreichen Feier auf den Schären von Schweden auf Grund. Die Serie erzählt die wahre Geschichte der diplomatischen Folgen dieses Vorfalls.

– Staffel 1, exklusiv auf Disney+ Im Oktober 1981, während des Höhepunkts des Kalten Krieges, läuft ein sowjetisches U-Boot nach einer alkoholreichen Feier auf den Schären von Schweden auf Grund. Die Serie erzählt die wahre Geschichte der diplomatischen Folgen dieses Vorfalls. FX’s What We Do in the Shadows – Staffel 6, auf Disney+ streamen

Eine Mockumentary über die Vampire Nandor, Nadja, Laszlo, Colin und Guillermo, die versuchen, ihren Platz in der modernen Welt von Staten Island zu finden.

Ab 23. Januar

High Potential – Staffel 1, exklusiv auf Disney+

Eine alleinerziehende Mutter mit außergewöhnlichem kriminalistischem Talent bildet ein ungleiches Team mit einem erfahrenen Detective, um gemeinsam Verbrechen zu lösen.

Ab 24. Januar

Shared Custody – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) The Space Race – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 28. Januar

Paradise – Staffel 1, exklusiv auf Disney+

In einer idyllischen Gemeinde bricht Chaos aus, als ein entsetzlicher Mord geschieht und eine hochbrisante Ermittlung beginnt.

Ab 29. Januar