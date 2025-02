MediaMarkt streicht wieder für 4 Tage die Mehrwertsteuer

Bei MediaMarkt gibt es wie jedes Jahr zum Super Bowl wieder vier Tage lang die Aktion „Mehrwertsteuer geschenkt“. Die Sonderangebote bleiben allerdings jenen Kunden der Elektronik-Kette vorbehalten, die sich für das Kundenbindungsprogramm MyMediaMarkt registrieren. Falls noch nicht geschehen, macht ihr das besser gleich, sofern ihr an der Aktion teilnehmen wollt.

Los geht es heute um 9 Uhr. Die Aktion läuft dann über das komplette Wochenende und endet am Montag um 8:59 Uhr. Grundsätzlich lässt sich in diesem Zusammenhang sagen, dass ihr dabei vor allem dann einen guten Schnitt machen könnt, wenn ihr ein Produkt kauft, das ihr ohnehin schon länger auf eurer Wunschliste habt und über dessen Preisverlauf ihr einigermaßen informiert seid. Zumindest teilweise wurde in den vergangenen Jahren berichtet, dass MediaMarkt die Preise einzelner Produkte im Vorfeld der Aktion angehoben hat. Beachtet auch, dass man im Rahmen der Aktion zwar 19 Prozent Mehrwertsteuer spart, die tatsächliche Preissenkung jedoch nur knapp 16 Prozent beträgt, weil man ja vom Bruttopreis rückwärts rechnet.

Schnäppchen waren bei solchen Aktionen jedoch immer zu machen. Jedoch muss man diese unter Umständen ein wenig suchen, auch sind die besten Angebote ganz gerne auch schnell wieder vergriffen. Falls ihr etwas Interessantes seht, hinterlasst gerne einen Hinweis in den Kommentaren.

AirPods Pro 2 als einziges Apple-Angebot

Wenn ihr jetzt hofft, ein besonders gutes Angebot für Apple-Geräte oder sonstige Produkte populärer Marken zu finden, müssen wir euch direkt enttäuschen. Einzige Ausnahme sind die AirPods Pro 2 – die werden für Mitglieder von myMediaMarkt jetzt schon zum sehr guten Preis von 217,65 Euro angezeigt. Sollte hier ab 9 Uhr tatsächlich noch die Mehrwertsteuer wegfallen, wäre das mit 183 Euro ein Top-Preis.

Alle anderen Apple-Geräte sind von den Rabatten ausgeschlossen. Diese Einschränkung hat bei den Mehrwertsteuer-Aktionen von MediaMarkt Tradition, so hat der Anbieter auch die Produkte weiterer Marken, darunter Amazon, AVM, Blink, Sonos und Samsung ebenso wie Gutscheinkarten von der Sonderaktion ausgeklammert.