Die ChatGPT-Suche lässt sich jetzt ohne Benutzerkonto verwenden

Die Suchfunktion von ChatGPT steht jetzt für alle Anwender offen. Zwar ließ sich das Angebot auch zuvor schon kostenlos nutzen, hierfür wurde aber zwingend die Anmeldung mit einem Benutzerkonto vorausgesetzt. Diese Vorgabe haben die Entwickler der Software nun gestrichen.

Die Suchfunktion von OpenAI ist eine von deren Chatbot weitgehend unabhängige Funktion, mit deren Hilfe sich das Unternehmen als direkter Wettbewerber zu Google und anderen Anbietern von Suchmaschinen positioniert. Dies basiert allerdings auf einer komplett neuen Funktionsweise.

Anstatt eine Liste mit Links zu passenden Suchergebnissen anzuzeigen, werden die Suchanfragen von der ChatGPT-Suche im Fließtext beantwortet. Zu den einzelnen Passagen finden sich dann jeweils die Links zu den gefundenen Quellen. Die auf diese Weise angezeigten Suchergebnisse können dann beispielsweise durch Folgefragen weiter spezifiziert werden, wobei stets der gesamte Gesprächsverlauf berücksichtigt wird, um die Genauigkeit der Antworten zu erhöhen.

OpenAI legt im Zusammenhang mit diesem Angebot eigenen Aussagen zufolge besonderen Wert auf eine Zusammenarbeit mit Verlagen und Inhaltserstellern. Dementsprechend werden hier wohl auch ausgewählte Partner aus der Medienbranche bevorzugt als Quelle berücksichtigt.

In Google Chrome als Standardsuchmaschine verfügbar

Nutzer von Google Chrome, haben bereits die Möglichkeit, die Websuche von ChatGPT als Standard Suchmaschine zu hinterlegen. OpenAI bietet für diesen Zweck eine entsprechende Browser-Erweiterung im Google Chrome Store an. Wenn man diese installiert und aktiviert, werden alle in das Adressfeld von Chrome eingegebenen Suchanfragen an die Websuche von ChatGPT weitergeleitet.

Open AI hat die ChatGPT-Suche bereits im Oktober vergangenen Jahres zunächst als separate Anwendung vorgestellt. Wenig später wurde die Funktion dann direkt in den Chatbot integriert. Die Tatsache, dass sich die Suchmaschine jetzt vollkommen frei verwenden lässt, dürfte dem Projekt einen deutlichen Zuwachs bescheren.