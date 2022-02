MDR für alle: MDR will jünger und digitaler werden

Der in der ARD organisierte Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat seinen neuen Entwicklungsplan bis zum Jahr 2025 vorgestellt und damit die Strategie der Programm- und Angebotsausrichtung für die kommenden drei Jahre vorgelegt. Der Entwicklungsplan steht unter dem von der MDR-Intendantin Karola Wille ausgegebenen Motto „MDR für alle“ und kann bei Interesse im PDF-Format aus dem Netz geladen werden.

Karola Wille | Bild: MDR & Kirsten Nijhof

Online-Angebot soll ausgebaut werden

Ganz wichtig ist dem MDR dabei, zukünftige auch Bevölkerungsgruppen erreichen zu wollen, die man bislang nicht richtig habe erreichen beziehungsweise mitnehmen können. Dafür will man perspektivisch mehr jüngere Anwender ansprechen und diesen eine breitere Auswahl an Digital-Angeboten präsentieren.

Die Hoffnung: Im Jahr 2025 sollen mindestens 25 Prozent der Menschen in Mitteldeutschland regelmäßig auf die Online-Angebote des MDR zugreifen. Aktuell liegt die Quote bei gerade mal 8,9 Prozent. Allerdings: Nach Angaben des MDR nutzen 92% der Menschen ab 14 Jahre immerhin mindestens ein MDR-Angebot in einer Zeitspanne von zwei Wochen.

Die App-Angebote des MDR

„starke Stimme des Ostens“

Der MDR sieht sich zukünftig selbstbewusst als „starke Stimme des Ostens“ und will diese für alle Generationen erklingen lassen, denn obwohl die Angebote digitaler werden sollen, wird die Bevölkerung in Mitteldeutschland älter: 2025, so heißt es im Entwicklungsplan (PDF-Download), soll die Altersgruppe der über 70-jährigen um acht Prozentpunkte auf einen Anteil von etwa 27 Prozent geklettert sein – bundesweit liegt die Altersgruppe der über 70-jährigen hingegen bei nur 16,8 Prozent.

Insgesamt plant der MDR drei Content-Offensiven, die Karola Wille

unter den Überschriften „Information und Regionalität“, „Fiktionales und dokumentarisches Erzählen“ und „Innovative, junge Kultur“ zusammenfällt. Im Entwicklungsplan heißt es dazu: