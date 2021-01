Max Stand: Ladeständer für die AirPods Max sucht Unterstützer

Mit dem Max Stand will die in Heidelberg ansäßige Design-Agentur Floating Pixels eine praktische und komfortable Ablage für die AirPods Max anbieten. Der kleine Ständer soll dafür sorgen, dass die Apple-Kopfhörer stilecht aufgeräumt und jederzeit einsatzbereit sind.

Die AirPods Max sollen sich in dem kompakten Ständer zuverlässig aufbewahren und dabei einfach einsetzen und entnehmen lassen. Doch damit nicht genug. Max Stand will die Kopfhörer auch mit Ladestrom versorgen. Dies wird über eine Verbindung nach dem MagSafe-Prinzip der alten Apple-Notebooks gelöst: Ein kleiner Magnetstecker in der Ladebuchse der Kopfhörer verbindet sich mit dem Stromkontakt im Ständer. Will man die Kopfhörer unterwegs laden, kann man dazu das mitgelieferte magnetische Ladekabel verwenden.

Der Ladeständer Max Stand soll in verschiedenen, zu den unterschiedlichen Ausführungen der AirPods Max passenden Farben angeboten werden. Die Macher nennen dafür einen ambitionierten Zeitplan, bereits im März sollen erste Besteller ihren Max Stand erhalten. Aktuell lässt sich das Zubehör noch zum Unterstützer-Preis von 69 Euro reservieren, als regulären Endpreis peilen die Verantwortlichen 99 Euro an.