Sechs Spielfilme: Quentin Tarantino in der Arte-Mediathek

Arte stellt im Sommer einen der einflussreichsten Regisseure des zeitgenössischen Kinos in den Mittelpunkt seines Programms. Der deutsch-französische Kultursender widmet Quentin Tarantino ein umfassendes Special. Das Angebot umfasst sechs Spielfilme sowie eine Dokumentation und zusätzliche kleine Doku-Formate, die allesamt über die Arte-Mediathek zur Verfügung stehen.

Sechs ganze Spielfilme

Tarantino gilt als stilprägender Regisseur, der seine Karriere mit dem Gangsterfilm Reservoir Dogs 1992 international begründete. Bereits zwei Jahre später wurde Pulp Fiction in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Tarantino setzt dabei auf eine Mischung aus drastischer Bildsprache, Referenzen an Filmklassiker und präzise gesetzten Dialogen.

Die Auswahl auf Arte deckt dabei sowohl die frühen als auch die weniger beachteten Werke ab. Zu sehen sind unter anderem „Kill Bill“ in beiden Teilen, „Reservoir Dogs“, „Death Proof“, „Jackie Brown“ und „Planet Terror“, letztgenannter ist in Kooperation mit dem Regisseur Robert Rodriguez entstanden.

Und dokumentarische Ergänzungen

Ergänzend zu den Spielfilmen zeigt Arte die Dokumentation mit dem Titel „QT8: Quentin Tarantino – The first Eight“ von der US-Regisseurin Tara Wood. Auch sehenswert ist in diesem Zusammenhang die ebenfalls in der Arte-Mediathek verfügbare Doku „Uma Thurman – Die stille Kämpferin Hollywoods„, die sich der Schauspielerin Uma Thurman widmet, die in mehreren Filmen Tarantinos zentrale Rollen übernahm.

Begleitet wird die Filmreihe durch zusätzliche Inhalte im Onlineformat Blow Up. Die digitale Sendereihe liefert Hintergrundinformationen und ergänzt die Filmauswahl mit thematischen Einordnungen zu Tarantinos Schaffen.

Die Filme und Dokumentationen sind im Originalton mit Untertiteln oder in Synchronfassung über arte.tv verfügbar. Das Programm ist zeitlich begrenzt abrufbar und richtet sich an ein interessiertes Publikum, das das Werk Tarantinos neu oder wiederentdecken möchte.