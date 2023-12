Matter-Bridges bringen Homematic IP und Somfy RTS in HomeKit

Mit der Matter Bridge für Homematic IP hat der Anbieter Mediola jetzt eine Lösung im Programm, mit deren Hilfe sich die Smarthome-Komponenten von Homematic IP an Apple Home anbinden lassen. Während eine HomeKit-Brücke für Homematic IP in der Smarthome-Welt sicherlich auf besonderes Interesse stößt, sei hier auch gleich noch erwähnt, dass Mediola alternativ dazu auch eine Matter Bridge für Somfy anbietet, mit deren Hilfe sich die RTS-Komponenten dieses Herstellers ebenfalls über Matter in andere Smarthome-Systeme einbinden lassen.

Die Matter-Integration ist nicht mit einer direkten HomeKit-Anbindung vergleichbar, bietet für unterstützte Geräte aber mehr oder weniger gleichwertige Möglichkeiten. Beispielhaft für eine solche Integration wäre die Bereitstellung von SwitchBot-Komponenten in HomeKit, hier lassen sich auf diese Weise Vorhangantriebe oder auch die Mini-Schalter des Herstellers für die Steuerung über die Home-App oder per Siri freigeben.

Neben HomeKit auch Alexa und Google Home unterstützt

Neben HomeKit lässt sich Matter natürlich auch für die Anbindung der beiden Herstellerplattformen an Amazon Alexa oder Google Home verwenden. Die Inbetriebnahme und Konfiguration der einzelnen Geräte erfolgt dann über eine separat von Mediola bereitgestellte Connect-App. Im Falle von Homematic IP werden Heizungsregler, Rolladenaktoren, Schalter und Dimmer sowie verschiedene Sensoren unterstützt. Auf der Liste der mit der Somfy-Bridge von Mediola kompatiblen Geräte stehen zahlreiche ältere und mit dem RTS-Protokoll arbeitende Tor- und Rollladenantriebe des Herstellers.

Zu beachten ist bei diesen Integrationen stets, dass möglicherweise nicht alle herstellerseitigen, sondern lediglich die mit dem aktuellen Matter-Standard kompatiblen Funktionen unterstützt werden. Dazu zählen derzeit unter anderem Lichtschalter, Steckdosen, Thermostate sowie Jalousien, Bewegungs- und Kontaktsensoren. Softwareseitige Erweiterungen sind hier natürlich grundsätzlich zu erwarten.

Die beiden Matter-Bridges von Mediola lassen sich mit begrenzter Stückzahl zum Einführungspreis von 99 Euro vorbestellen, der reguläre Verkaufspreis wird dann bei 149 Euro liegen. Die Auslieferung soll Mitte Januar anlaufen.