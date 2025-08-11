Tschüss Boris: AOL kappt die Modem-Einwahl

Der Onlinedienst AOL schaltet das Internet ab – allerdings nur für Nutzer, die ihre Onlineverbindung noch per Modem aufbauen. Die Zahl der Betroffenen dürfte daher gegen Null tendieren.

Wie AOL in einer schlichten Supportmeldung mitteilt, wird der sogenannte „Dial-up-Zugang“ zum Internet am 30. September deaktiviert. In der Folge werden auch die dafür entwickelten Anwendungen wie die AOL-Dialer-Software und der AOL-Shield-Browser nicht mehr unterstützt, zwei Produkte, die vor allem für ältere Betriebssysteme und langsame Verbindungen ausgelegt waren.

Eigentlich greifen wir dieses Thema vor allem deswegen auf, weil wir die beiden folgenden Videos hier unterbringen wollen. Zwei Klassiker aus der Geschichte des Internet, mit denen die meisten jüngeren Leser von ifun.de vermutlich gar nichts anfangen können.

Im Video oben kann man nochmal den klassischen Einwahlsound nachhören, der beim Aufbau einer Modemverbindung über die Telefonleitung zustande kam. Der Verbindungsaufbau wurde in den Anfangstagen des World Wide Web noch für jede Anfrage separat durchgeführt und in der Regel auch zeitbasiert abgerechnet. Komfortablere, schnellere und vor allem auch günstigere Methoden ließen lange auf sich warten.

Ich bin drin

Das folgende Video zeigt dann jene Werbung von AOL Deutschland, an die sich wohl die meisten Menschen, die das Internet schon vor der Jahrtausendwende genutzt haben, noch gut erinnern. Der Tennisspieler Boris Becker war in den Hochzeiten von AOL der „Werbestar“ des Unternehmens.

Zur gleichen Zeit haben sich die AOL-CDs in den Haushalten gestapelt. Software wurde damals noch auf Datenträgern verteilt. In der Folge wurden auch regelmäßig neue Programmversionen der Einwahlsoftware von AOL auf CDs ausgeliefert. Das Programmpaket hatte neben einem Webbrowser und einer E-Mail-Anwendung später auch Shopping- und Homebanking-Funktionen integriert.