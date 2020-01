Matias Ergo Pro: Ergonomisches Keyboard mit programmierbaren Tasten

Der kanadische Hersteller Matias bietet eine programmierfähige Version seiner mechanischen Tastatur Ergo Pro an. Die Neuvorstellung ist für Mac und Windows, zunächst allerdings nur mit englischem Tastaturlayout erhältlich.

Die neue Tastatur verzichtet auf die Eleganz der sonst meist für den Mac angebotenen dünnen Alu-Modelle, sondern legt Wert auf Komfort und Leistung. Massive Gel-Polster sollen eine angenehme Handauflage bieten, zudem lassen sich Funktionstasten und auch die geteilte Leertaste so programmieren, dass sie Kurzbefehle oder auch Textpassagen absenden. Auch die standardmäßig mit den Funktionen Rückgängig, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen belegten Makrotasten lassen sich in ihrer Funktion benutzerseitig anpassen.

Das „Pro“ im Name steht nicht für programmierbar, sondern soll den professionellen Anspruch der Tastatur verdeutlichen. So verarbeitet Matias hochwertige Tasten und Schalter und legt die Anschlusskabel ebenso wie die sogenannten Bridge-Kabel zum Verbinden der beiden Tastaturhälften in unterschiedlichen Längen bei.

Termin und Preis für eine Mac-Version mit deutschem Layout stehen noch nicht fest. Die jetzt verfügbaren Modelle mit englischer Tastaturbelegung werden zum Preis von 220 Euro angeboten.