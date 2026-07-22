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Bluetooth-Speaker in Verstärker-Optik

Marshall überarbeitet seine Lautsprecher Acton und Stanmore
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Marshall hat seine Home-Lautsprecher Acton und Stanmore überarbeitet. Die neuen Modelle Acton IV und Stanmore IV wurden laut Hersteller sowohl klanglich als auch mit Blick auf ihre Bedienung verbessert. Neben einer angepassten Akustik sind neue Funktionen für den Betrieb mehrerer Lautsprecher über Auracast mit von der Partie. Davon profitieren allerdings nur Android-Nutzer. Im Zusammenspiel mit Apple-Produkten lassen sich die beiden Lautsprecher nur direkt über Bluetooth oder Mini-Klinke bespielen.

Verbesserter Klang und neue Funktionen

Laut Marshall wurden Hochtöner und Schallführungen überarbeitet, um den Klang gleichmäßiger im Raum zu verteilen. Auch die Bassöffnung sei neu konstruiert worden, wodurch tiefere Frequenzen sauberer wiedergegeben werden sollen. Zudem verlaufen die Anschlusskabel nun an der Unterseite der Geräte. Dadurch sollen sich die Lautsprecher bündig an einer Wand platzieren lassen, ohne dass dies die Wiedergabe beeinträchtigt.

Marshall Acton

Interessant klingt die Funktion zur automatischen Lautstärkeanpassung, die den Klang unabhängig vom eingestellten Pegel ausgewogen halten soll. Zudem wurden laut Hersteller die Mechanismen überarbeitet, die Verzerrungen bei hoher Lautstärke reduzieren.

Bekanntes Design mit neuer Bedienung

Optisch orientieren sich beide Modelle weiterhin an der bekannten Gestaltung der Marshall-Lautsprecher. Dies dürfte unabhängig von den Akustikeigenschaften für viele Nutzer weiterhin ein gewichtiger Kaufgrund sein. Die Bluetooth-Lautsprecher setzen auf eine lederähnliche Oberfläche, eine Frontbespannung im typischen Marshall-Muster und Bedienelemente, die an klassische Gitarrenverstärker erinnern.

Marshall Stanmore

Auch das Bedienfeld wurde überarbeitet und um eine frei belegbare M-Taste ergänzt. Darüber lassen sich nach Herstellerangaben unter anderem bevorzugte Klangeinstellungen oder Streaming-Funktionen direkt aufrufen.

Streaming-Hub erweitert das System

Die neuen Lautsprecher sind mit dem seit kurzer Zeit von Marshall angebotenen Streaming-Hub Heddon kompatibel. Das Gerät wird beim Kauf von zwei oder mehr ausgewählten Home-Lautsprechern kostenlos mitgeliefert.

Das neue Modell Acton IV ist zum Preis von 299 Euro bei Marshall erhältlich. Der Preis für den Stanmore IV liegt bei 399 Euro.

Produkthinweis
Marshall Acton IV Bluetooth Lautsprecher - schwarz 299,00 EUR
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22. Juli 2026 um 11:51 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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