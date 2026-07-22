eQ-3 erweitert sein Smart-Home-Angebot um neue Varianten der Homematic-IP-Glasdisplays. Die berührungsempfindlichen Bildschirme sind jetzt nicht mehr ausschließlich für kabelgebundene Installationen vom Typ Homematic IP Wired erhältlich, sondern auch als Funkmodelle verfügbar. Dadurch eignen sie sich auch für den nachträglichen Einbau in Bestandsgebäude und Smarthome-Systeme ohne Busverkabelung.

Mit den 96 × 96 × 43 Millimeter großen Homematic IP Glasdisplays können verschiedene Smart-Home-Funktionen über einen zentralen Touchscreen gesteuert werden. Die Funkvarianten entsprechen weitgehend den bereits bekannten Wired-Modellen. eQ-3 bietet die neuen Glasdisplays in zwei Varianten an. Die Geräte sind für den Unterputzeinbau konzipiert und setzen eine Stromversorgung über 230 Volt voraus.

Zwei Varianten erhältlich

Das reguläre Homematic-IP-Glasdisplay verfügt über fünf frei konfigurierbare Bildschirmseiten. Jede dieser Seiten kann mit bis zu vier Funktionsfeldern belegt werden. Darüber lassen sich beispielsweise Beleuchtung, Rollläden und andere Smarthome-Komponenten steuern. Eine zusätzliche Seite zeigt Wetterinformationen an.

Das Glasdisplay Plus ergänzt dies um fünf weitere Seiten für die Heizungssteuerung und die Anzeige von Sensordaten wie Luftfeuchtigkeit oder Fensterstatus. Zudem lassen sich darüber kompatible Zutrittslösungen, etwa der elektronische Türschlossantrieb des Homematic-IP-Systems, steuern.

Firmware-Update kabelgebundene Modelle

Parallel zur Einführung der Funkmodelle kündigt eQ-3 neue Funktionen auch für die kabelgebundenen Glasdisplays an. Neue Bedienelemente sollen unter anderem die Steuerung der Lichtfarbe, Farbtemperatur und Helligkeit kompatibler Leuchten ermöglichen. Hinzu kommen neue Funktionen für Türöffner, Automatisierungen und Benachrichtigungen.

Auch die Steuerung von Jalousien wird ausgebaut. Künftig soll sich neben der Position auch der Winkel der Lamellen direkt über das Display einstellen lassen. Darüber hinaus wird eine eigene Bildschirmseite für Daten eines kompatiblen Wettersensors ergänzt.

Die neuen Funkvarianten sind ab sofort erhältlich. Für das Standardmodell nennt der Hersteller eine unverbindliche Preisempfehlung von 249,95 Euro. Das Homematic IP Glasdisplay Plus soll 279,95 Euro kosten.