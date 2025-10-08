Mehr Flexibilität bei Speichermedien
Synology: DSM 7.3 erweitert Speicher- und Sicherheitsfunktionen
Synology wird heute die neue Version DSM 7.3 seines NAS-Betriebssystems DiskStation Manager (DSM) veröffentlichen. Diese soll die Verwaltung wachsender Datenmengen erleichtern und zugleich den Schutz sensibler Informationen verbessern.
Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein automatisiertes „Data Tiering“. Dabei analysiert das System, wie häufig Dateien genutzt werden, und verschiebt sie je nach Bedarf zwischen verschiedenen Speicherebenen. Oft benötigte Daten verbleiben auf schnellen Laufwerken, seltener genutzte Inhalte wandern in kostengünstigere Speicherbereiche. Anwender können eigene Regeln festlegen, zum Beispiel nach letzter Änderung oder Zugriffshäufigkeit.
Auch der Bereich Sicherheit wurde ausgebaut. DSM 7.3 bezieht nun Risikoindikatoren wie KEV und das EPSS ein. Diese helfen Administratoren, Gefahren besser einzuordnen und Gegenmaßnahmen gezielt umzusetzen. Laut Synology wurde das System im vergangenen Jahr mit zahlreichen Sicherheitsupdates versorgt, um Schwachstellen zeitnah zu schließen.
Verbesserungen für Zusammenarbeit und KI-Nutzung
Die Werkzeuge für kollaboratives Arbeiten wurden überarbeitet. Synology Drive erlaubt nun die Vergabe gemeinsamer Labels, um Dateien besser zu strukturieren, und verbessert Sperrfunktionen für paralleles Arbeiten. Der E-Mail-Dienst MailPlus erhält eine Moderationsfunktion und ermöglicht Domain-Sharing, um Nutzerkonten über mehrere Standorte hinweg zentral zu verwalten.
Zudem spielt die Integration von KI-Funktionen eine größere Rolle. Die AI Console wurde um Möglichkeiten erweitert, sensible Informationen automatisch zu maskieren und zu filtern, bevor externe KI-Dienste genutzt werden. Dadurch bleiben vertrauliche Daten unter eigener Kontrolle. Außerdem können künftig Schnittstellen zu Modellen eingebunden werden, die mit der OpenAI-API kompatibel sind, um lokale KI-Lösungen einzusetzen.
Mehr Flexibilität bei Speichermedien
Mit DSM 7.3 können Besitzer von Plus-, Value- und J-Serien nun auch Festplatten und SSDs anderer Hersteller verwenden, ohne Stabilitätseinbußen befürchten zu müssen. Synology entspannt die strengen Vorgaben des viel kritisierten Validierungsprogramm damit ein wenig.
DSM 7.3 soll im Laufe des Tages als kostenloses Update zur Verfügung stehen.
Hmmm, ich glaube ich möchte auf meinem NAS kein AI Zeugs haben – irgendwie hat das ein Geschmäckle.
Externe KI will ich auch nicht haben, aber lokal ausgeführte KI Modelle auf dem NAS für alle Geräte im Netzwerk zur Verfügung stellen hat was (wenn man einen Anwendungsfall dafür hat).
Da in meinem NAS alle Speicher identisch sind, ist für mich hingegen der Rest ziemlich langweilig. Einzig die Sicherheitspatches sind relevant. Ob da nun 7.2.2 Update X steht oder 7.3 ist hingegen irrelevant
Sagte der Landherr ebenfalls, als sein Kutscher von Herrn Benz und seiner neusten Erfindung berichtet hat…
Diese Datenrumschieberei klingt interessant, wenn man die freie Wahl hätte, dazu eine SSD per USB/eSata nutzen können. Ich vermute aber, das dies nur geht, wenn man mehr als 2 Schächte hat oder so ein Erweiterungsmodul, das genauso groß ist, wie der eigentliche NAS selbst.
Ich habe in einer DS214Play 2 WD RED drin , und solange ich die nicht mehr verwenden kann kaufe ich keine synology wieder . Dann wird es wohl ein anderer Hersteller .
Auf der verlinkten Seite werden für die Plus Serie weiterhin nur Synology Modelle als kompatibel gelistet.
Es ist denn jetzt die Änderung bzw. Lockerung?
Sie FAQ: Die neuen Richtlinien zur Laufwerkskompatibilität gelten nur für neue Modelle ab 2025 und nicht rückwirkend für zuvor veröffentlichte Systeme.