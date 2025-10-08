Synology: DSM 7.3 erweitert Speicher- und Sicherheitsfunktionen

Synology wird heute die neue Version DSM 7.3 seines NAS-Betriebssystems DiskStation Manager (DSM) veröffentlichen. Diese soll die Verwaltung wachsender Datenmengen erleichtern und zugleich den Schutz sensibler Informationen verbessern.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein automatisiertes „Data Tiering“. Dabei analysiert das System, wie häufig Dateien genutzt werden, und verschiebt sie je nach Bedarf zwischen verschiedenen Speicherebenen. Oft benötigte Daten verbleiben auf schnellen Laufwerken, seltener genutzte Inhalte wandern in kostengünstigere Speicherbereiche. Anwender können eigene Regeln festlegen, zum Beispiel nach letzter Änderung oder Zugriffshäufigkeit.

Auch der Bereich Sicherheit wurde ausgebaut. DSM 7.3 bezieht nun Risikoindikatoren wie KEV und das EPSS ein. Diese helfen Administratoren, Gefahren besser einzuordnen und Gegenmaßnahmen gezielt umzusetzen. Laut Synology wurde das System im vergangenen Jahr mit zahlreichen Sicherheitsupdates versorgt, um Schwachstellen zeitnah zu schließen.

Verbesserungen für Zusammenarbeit und KI-Nutzung

Die Werkzeuge für kollaboratives Arbeiten wurden überarbeitet. Synology Drive erlaubt nun die Vergabe gemeinsamer Labels, um Dateien besser zu strukturieren, und verbessert Sperrfunktionen für paralleles Arbeiten. Der E-Mail-Dienst MailPlus erhält eine Moderationsfunktion und ermöglicht Domain-Sharing, um Nutzerkonten über mehrere Standorte hinweg zentral zu verwalten.

Zudem spielt die Integration von KI-Funktionen eine größere Rolle. Die AI Console wurde um Möglichkeiten erweitert, sensible Informationen automatisch zu maskieren und zu filtern, bevor externe KI-Dienste genutzt werden. Dadurch bleiben vertrauliche Daten unter eigener Kontrolle. Außerdem können künftig Schnittstellen zu Modellen eingebunden werden, die mit der OpenAI-API kompatibel sind, um lokale KI-Lösungen einzusetzen.

Mehr Flexibilität bei Speichermedien

Mit DSM 7.3 können Besitzer von Plus-, Value- und J-Serien nun auch Festplatten und SSDs anderer Hersteller verwenden, ohne Stabilitätseinbußen befürchten zu müssen. Synology entspannt die strengen Vorgaben des viel kritisierten Validierungsprogramm damit ein wenig.

DSM 7.3 soll im Laufe des Tages als kostenloses Update zur Verfügung stehen.