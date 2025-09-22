Mail-App unter Tahoe: So kommt der Senden-Pfeil wieder nach links

Mit macOS 26 Tahoe hat Apple auch die hauseigene Mail-Anwendung überarbeitet. Wie in vielen anderen Bereichen des neuen Betriebssystems bekommt man dabei teilweise allerdings den Eindruck, als hätten die Änderungen nur um der Änderung willen umgesetzt worden. Was sonst spricht dafür, den Pfeil zum Absenden einer E-Mail von der linken auf die rechte obere Ecke des E-Mail-Fensters zu verschieben?

Wenn man mit der Mail-App von Apple arbeitet, spielen sich nahezu alle Aktionen auf der linken Seite des Anwendungsfensters ab. Dort wird standardmäßig der Posteingang in Listendarstellung eingeblendet und zumeist wird man in den oberen Bereich dieser Liste navigieren, um beispielsweise die neuesten Mails zu lesen.

Unnötiger Haken nach rechts

Beim Verfassen einer neuen Mail zwingt das überarbeitete Apple-Layout jetzt allerdings dazu, mit der Maus zunächst nach rechts zur neuen Position der „E-Mail senden“-Taste zu navigieren – ein absolut unnötiger Schlenker.

Effizienter lässt sich arbeiten, wenn man die Taste wieder auf die linke Seite der Menüleiste schiebt. Auch in Apples Mail-App steht die vom Finder und anderen Anwendungen bekannte Funktion „Symbolleiste anpassen“ zur Verfügung. Dies lässt sich entweder per Rechtsklick auf die Symbolleiste eines E-Mail-Fensters oder über das Menü „Darstellung“ aktivieren.

Pfeil wieder nach links ziehen

Im Bearbeitungsmodus für die Menüleiste könnt ihr den Absendepfeil einfach packen und vom rechten an den linken Fensterrand ziehen, wo er bis macOS Tahoe standardmäßig platziert war.

Darüber hinaus bietet dieser Bearbeitungsmodus die Möglichkeit, die in der Menüleiste angezeigten Werkzeuge bestmöglich an die jeweiligen Anforderungen und den persönlichen Arbeitsablauf anzupassen. Hierfür kann man die Symbole einzeln hinzufügen, löschen oder in ihrer Position verschieben. Die Rückkehr zu dem von Apple mit macOS Tahoe ausgelieferten Basis-Layout ist dabei jederzeit möglich. Ihr müsst hierfür lediglich den im unteren Bereich des Bearbeiten-Fensters abgelegten Standardsatz in die Symbolleiste ziehen.