Mai-Neuheiten bei Disney+: Das sind die neuen Filme und Serien

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat uns seine Liste mit den Mai-Neuheiten durchgereicht und informiert auch über das von der Marke „Star“ angebotene Zusatz-Programm, das die Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic fortan regelmäßig ergänzen wird.

Was die Filme und Serien angeht, die ab kommenden Monat zum Abruf auf Disney+ bereitstehen werden, setzt der Streaming-Dienst weiter auf Neuzugänge im Wochenrhythmus und hat dafür, sowohl was Disney- als auch Star-Inhalte angeht, den Freitag ausgewählt.

Unter anderem neu ist die im Star Wars -Universum spielende Animationsserie „Bad Batch“:

Die neue Animationsserie folgt der Elitetruppe aus experimentellen Klonen der Bad Batch, die ihren Weg in der sich schnell verändernden Galaxis in der unmittelbaren Zeit nach den Klonkriegen finden müssen. Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden. Jeder von ihnen besitzt eine einzigartige, außergewöhnliche Fähigkeit, die sie zu außerordentlich effektiven Soldaten und einer herausragenden Gruppe macht. In der Ära nach den Klonkriegen nehmen sie waghalsige Söldnermissionen an, während sie darum kämpfen, sich über Wasser zu halten und eine neue Bestimmung zu finden. “Star Wars: The Bad Batch” startet am 4. Mai mit einem 70-minütigen Special, gefolgt von einer neuen Episode immer freitags ab 7. Mai.