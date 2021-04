Apple Fitness+: Apple kündigt großen Ausbau an

Vorneweg direkt der Wermutstropfen: Apple Fitness+ ist auch weiterhin nur in den Vereinigten Staaten, in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland und im Vereinigten Königreich verfügbar. Regionen, in denen eher wenig Englisch gesprochen wird, müssen auf den Start des Fitness-Abonnements weiterhin warten. In den schon bespielten Märkten wird Apple das Video-Angebot jedoch deutlich ausbauen.

Neue Inhalte für ältere…

Dies kündigte das Unternehmen vor wenigen Minuten an und verspricht einen signifikanten Ausbau des angebotenen Video-Kataloges. So soll Apple Fitness+ um Workouts für Schwangere und Workouts für ältere Erwachsene erweitert werden. Zudem sollen neue Trainer-Gesichter und neue „Time to Walk“-Gäste für mehr Abwechslung sorgen.

Workouts für Anfänger, Alte und Schwangere

Ab dem 19. April wird Apple neue Workouts für Schwangere, für ältere Anwender und für absolute Anfänger bereitstellen. Die 10 Minuten langen Schwangerschaftsübungen werden dabei von der selbst schwangeren Trainerin Betina Gozo demonstriert und sollen alle Fitness-Level ansprechen.

Auch die neuen Workouts für ältere Anwender sind auf 10 Minuten gedeckelt und sollen, wie auch die neuen Übungen für Anfänger, Kraft, Ausdauer und Flexibilität trainieren.

…und schwangere Erwachsene

Apple Watch wird zur Teilnahme vorausgesetzt

Was die begleiteten Audio-Spaziergänge „Time to Walk“ angeht, hat Apple eine neue Episode mit Jane Fonda angekündigt, die ebenfalls am 19. April ausgegeben werden soll. Fonda ergänzt unter anderem Wanda Sykes, Anthony Ramos, Dolly Parton, Shawn Mendes und Draymond Green.

Die Video-Trainings, die sich in den teilnehmenden Märkten auf iPhone, iPad und Apple TV anschauen lassen, setzen weiterhin eine Apple Watch voraus. In den Vereinigten Staaten verlangt Apple für das Fitness+ Abonnement $9,99 pro Monat beziehungsweise $79,99 pro Jahr.

Wann bzw. ob das Angebot zukünftig auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist vollkommen unklar.