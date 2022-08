Magnetischer iPad-Ständer von CubeNest jetzt auch ohne Qi-Pad

Der magnetische iPad-Ständer von CubNest ist in der einfachen Version in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Variante für das iPad mini kostet 59,99 Euro, zudem sind zum Preis von 75,99 Euro noch Versionen für das iPad Air und das iPad Pro mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Bildschirmgröße erhältlich.

CubeNest hat ja bereits sein ein paar Wochen einen magnetischen iPad-Ständer mit integriertem Qi-Ladepad im Standfuß im Programm, auf dem sich dann beispielsweise ein iPhone oder auch die AirPods laden kann. Ergänzend dazu bietet der Hersteller den iPad-Ständer jetzt auch auch in einer einfachen Version ohne Ladefläche an.

