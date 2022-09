Deutsche Post: Einschreiben werden digitaler

Damit entfällt das manuelle Ausfüllen und Aufkleben des bisherigen „Einschreiben mit Rückschein“-Formulars vollständig, was für eine Zeitersparnis während der Zustellung sorgen dürfte. Der automatisch generierte Brief mit Digital-Rückschein läuft fortan im DIN A 4-Format ein, lässt sich also auch bequem in der eigenen Buchhaltung archivieren, sollte diese noch auf Papier erfolgen.

So fällt zum ersten Oktober zum einen das pinke Rückschein-Formular weg. Stattdessen erhalten Kunden, die den Post-Service „Einschreiben mit Rückschein“ buchen einen automatisch generierten Brief, auf dem die digitalisierte Empfängerunterschrift, ein QR-Code und ein zusätzliches Foto abgebildet ist.

Die Deutsche Post weitet ihre Digitalisierungs-Offensive auch auf die klassischen „ Einschreiben mit Rückschein “ aus. Diese sollen zum Monatswechsel nicht nur ein Plus an Komfort bieten, sondern auch einen ganzen Zacken moderner auftreten.

Insert

You are going to send email to