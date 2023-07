MagentaZuhause Flex: Festnetz bei der Telekom demnächst auf Monatsbasis

Hat man MagentaZuhause Flex am Laufen, so kann man jederzeit problemlos auch in einen Laufzeitvertrag wechseln. In umgekehrter Richtung ist der Wechsel nur zum Ende der Laufzeit des entsprechenden Festnetzvertrags möglich.

Die Telekom hat den Start der neuen „MagentaZuhause Flex“-Tarife für den 5. September angekündigt. Von diesem Tag an können Kunden Festnetz-Internet über die Telekom in drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen auch auf Monatsbasis und ohne Laufzeitverpflichtungen zu den folgenden Konditionen buchen.

