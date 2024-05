Apple Vision Pro: Europastart Ende Juni deutet sich an

Wir rechnen ja eigentlich schon fest damit, dass Apple im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Entwicklerkonferenz WWDC am 10. Juni auch einen Ausblick darauf gibt, wie es mit der Apple Vision Pro weitergeht und wo die Datenbrille als nächstes verfügbar sein wird. Jetzt deutet einiges darauf hin, dass die Vision Pro ab Ende Juni auch in Deutschland erhältlich ist.

Die Meldung kommt zwar aus Frankreich und dreht sich um einen Marktstart der Apple Vision Pro dort, doch darf man annehmen, dass Apple die Brille zeitgleich auch in weiteren europäischen Ländern an den Start bringt und Deutschland ohnehin mit zu den ersten Ländern gehört, die bei einem Produktstart über die englischsprachigen Länder hinaus mit an Bord sind.

Bilder: Apple

Verkaufsstart für den 29. Juni geplant?

Das französische Blog WatchGeneration berichtet, dass bei Apple Frankreich die Vorbereitungen für eine Ende Juni stattfindende größere Produkteinführung angelaufen sind. So sei für die am 24. Juni beginnende 26. Kalenderwoche ein außerplanmäßiges Treffen aller Apple-Store-Mitarbeiter angesetzt, am Freitag den 28. Juni soll dann ein weiteres, „VM Night“ genanntes Treffen folgen.

Die „VM Night“ genannten Meetings seien in der Regel dazu da, die Apple-Ladengeschäfte auf den Vermarktungsstart neuer Produkte am darauffolgenden Tag vorzubereiten. Dabei werden beispielsweise Präsentations- und Werbefläche vorbereitet und entsprechend ausgestattet.

Apple Stores sollen ausreichend Platz schaffen

Darüber hinaus hat das Apple-Blog offenbar unabhängig von einander von mehreren Apple-Store-Mitarbeitern den Hinweis erhalten, dass sie die Aufforderung erhalten haben, Platz in ihren für Produkte und Ersatzteile genutzten Lagern zu schaffen. Dabei sei besonders das Ausmaß des erforderlichen Stauraums ungewöhnlich groß, teilweise war hier wohl von der Hälfte bis zu zwei Dritteln des verfügbaren Platzes die Rede – dies dürfte nicht zuletzt auch von der Größe der jeweiligen Apple Stores abhängig sein.

In der Folge musste wohl auch ein Teil der hier sonst vorgehaltenen Geräte und Ersatzteile an die jeweiligen Zentrallager zurückgeschickt werden, was sich zumindest vorübergehend auch auf den Service für Endkunden auswirken kann.

Die Apple Vision Pro benötigt nicht nur als Gerät selbst vergleichsweise viel Platz. Die Apple Stores müssen neben Flächen für das Ausprobieren der Brille auch noch ausreichend Platz für das im Rahmen der Anpassung benötigte Zubehör bereitstellen. Dazu zählen auch die von Apple genutzten speziellen Geräte zum Vermessen eventuell benötigter optischen Einsätze.