MagentaTV MegaSport: All-in-One-Paket mit DAZN und Sky Ticket

Ergänzend dazu wird DAZN von August an auch über MagentaTV mit seinen beiden linearen TV-Sendern zu sehen sein, die dann auch in den Programmguide des Dienstes integriert sind. Ebenfalls sollen die Livesport-Kanäle von WOW zusätzlich zur Verfügbarkeit über die WOW-App zum Saisonstart auch in den EPG auf MagentaTV-Geräten integriert. Die neue Option sollte inklusive aller damit verbundenen Informationen in Kürze auch auf der Webseite von MagentaTV gelistet sein.

Die neue MagentaSport-Option bietet dann unter anderem Zugriff auf die 1. und 2. Fußball-Bundesliga am Samstag, den DFB-Pokal und die Premier League über WOW sowie die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die UEFA Champions League sowie die europäischen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 über DAZN. Darüber hinaus sind die MagentaSport-Inhalte inbegriffen, hierzu zählen unter anderem auch alle Spiele der Basketball-EM und der Fußball-WM. Obendrauf sind noch Sportangebote wie die 3. Liga, die deutsche Eishockeyliga Liga, die Frauen-Bundesliga, die Formel 1, die Handball Bundesliga sowie die NHL, NBA und NFL in den Paketen enthalten.

