„Automatische Verifizierung“ macht Captchas künftig überflüssig

Apple teilt nicht im Detail mit, von welchen Faktoren die Entscheidung für oder wider die Freigabe per Private Access Token letztendlich abhängt. Grundsätzlich spielt hier aber beispielsweise eine Rolle, dass der Nutzer sich bei dem jeweiligen Gerät authentifiziert hat, beispielsweise per Touch ID oder Face ID, und darüber hinaus auch eine legitime App für den Seitenaufruf verwendet.

Mit den für Herbst angekündigten neuen Apple-Betriebssystemen macOS Ventura, iOS 16 und iPadOS 16 sollen Nutzer weniger oft in die Verlegenheit kommen, ein sogenanntes Captcha auszufüllen. Captchas sollen sicher stellen, dass der von euch initiierte Zugriff nicht durch einen Automatismus erfolgt. Die Verifizierung erfolgt dabei meist in Form einer kleinen Aufgabe, und ihr müsst etwa auf einem Bilder-Mosaik bestimmte Objekte auswählen.

