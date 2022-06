Anker 655: Edel-USB-C-Hub erstmal günstiger zu haben

Als kleine Besonderheit zu verbuchen ist der gewinkelte USB-C-Stekcer, der den Anschluss des Hubs am MacBook nicht nur komfortabler machen soll, sondern auch dafür sorgt, dass sich das Kabel beim Mitführen des Hubs direkt in diesem verstauen lässt. Bei diesem handelt es sich um ein farblich abgestimmtes Textilkabel.

Seit Anfang März bietet der Zubehörhändler Anker sein Anker 655 auf dem deutschen Markt an. Das USB-C-Hub mit exklusivem Look unterscheidet sich nicht unbedingt funktional von seinen Mitbewerbern, sondern eher in Sachen Design und Materialwahl, die den 8-in-1-Adapter auf den ersten Blick wie die Rückseite einer älteren Spiegelreflex-Kamera wirken lassen.

