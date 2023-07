MagentaTV: Jetzt auch Netflix mit Werbung mit zusätzlichem Preisvorteil

MagentaTV bietet darüber hinaus Zugriff auf mehr als 100 Sender in HD-Qualität, einen integrierten Aufnahmespeicher und die Möglichkeit, das laufenden Programm zu pausieren oder auch Sendungen nochmals von Beginn an zu sehen.

Zu beachten ist dabei auch, dass es sich bei dem hier integrierten Netflix-Tarif um das sogenannte Basis-Abo mit Werbung im Wert von 4,99 Euro pro Monat handelt. Nach den sechs kostenlosen Monaten fallen für das Kombi-Angebot der Telekom dann 13 Euro pro Monat an. Rechnet man das auf die vollen zwei Jahre um, so bezahlt man effektiv 9,75 Euro pro Monat und bekommt dafür neben dem Basis-Abo von Netflix den vollen Leistungsumfang von MagentaTV und obendrauf noch RTL+.

Insert

You are going to send email to