MagentaTV bekommt Tarif-Updates und neues Design

Bei MagentaTV steht ein umfassender Neustart an. Das Streaming-Angebot der Telekom wird nicht nur optisch überarbeitet, sondern wird euch von der Tarifstruktur her neu zusammengewürfelt. Darüber hinaus wird das bislang als „Megathek“ bekannte und im Leistungsumfang von MagentaTV enthaltene Film- und Serienangebot fortan „MagentaTV+“ heißen.

Als Stichtag für die Umstellung hat die Telekom den 15. Februar angekündigt. Von da an wird es zusätzlich zu den bereits jetzt verfügbaren Tarifen „MagentaTV MegaStream“, „MagentaTV Smart“ und „MagentaTV Basic“ eine weitere Option namens „MagentaTV SmartStream“ geben. Hier bündelt die Telekom dann die werbeunterstützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ mit dem eigenen Angebot MagentaTV+ zu einem monatlichen Pauschalpreis von 17 Euro.

Der auch in Zukunft größte im Rahmen von MagentaTV erhältliche Tarif „MagentaTV MegaStream“ kostet weiterhin 26 Euro pro Monat, wird zusätzlich zu den Standardtarifen von Netflix und Disney+ künftig nicht nur das Videoprogramm von RTL+ Premium enthalten, sondern die kompletten Inhalte von „RTL+ Max ohne Musik“ bieten. Zusätzlich zu Filmen und Serien sind hier auch Podcasts und Hörbücher inklusive.

Neues Design setzt aktuelles Empfangsgerät voraus

Ein mit der Umstellung verbundenes Design-Update verspricht eine nach den persönlichen Vorlieben individualisierbare Benutzeroberfläche, mehr Übersicht und ein deutliches Plus an Geschwindigkeit. Für Direkteinstieg ohne Zeitverlust und Suchen soll dabei eine neue persönliche Schnellstartleiste sorgen. Ergänzend dazu verspricht die Telekom eine verbesserte und schneller reagierende Sprachsuch-Funktion.

Zumindest ein Teil dieser Änderungen setzt allerdings auch kompatible Hardware voraus. MagentaTV setzt auf die Android-Plattform von Google auf und erfordert damit zwingend ein MagentaTV One oder einen MagentaTV Stick – alternativ kann man MagentaTV der Telekom zufolge auch über Apple TV verwenden, um das neue Design zu erhalten. Wer noch einen älteren Receiver mit Festplatte wie den MR400/401/601 Sat oder die MagentaTV Box in Verwendung hat, muss über ein Upgrade auf den MagentaTV One nachdenken.