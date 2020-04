AppleTV+ trailert „Helpsters“ und „Trying“

Nach „Home Before Dark“ hat Apples Serien-Team zwei weitere Trailer für anstehenden Apple TV+ Inhalte auf dem hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Zum einen macht das Unternehmen auf das Sesamstraßen-Spin-Of „Helpsters“ aufmerksam, das an diesem Freitag neue Folgen bereitstellen wird. Zum anderen wirft der Trailer für „Trying“ schon mal einen Blick in den kommenden Monat.

Im Mai will Apple alle Folgen der Comedy-Serie veröffentlichen, die sich um den Kinderwunsch von Jason und Nikki drehen wird.

Alles was das Pärchen will, ist ein Baby – doch es klappt einfach nach. Mit Rafe Spall und Esther Smith in den Hauptrollen ist „Trying“ eine neue Comedy-Serie über das Erwachsenwerden, das Ankommen und das Finden der großen Liebe.