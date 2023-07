Männlich – Weiblich – Divers? macOS Sonoma integriert Anredeform

Mit macOS 14 Sonoma führt Apple in Deutschland die Möglichkeit ein, in macOS eine bevorzugte Anrede auszuwählen. In den Systemeinstellungen kann fortan jeder Nutzer festlegen, ob er als Mann, als Frau oder neutral angesprochen werden will.

In der Regel wird ein entsprechendes Einrichtungsfenster für jeden Nutzer des Rechners getrennt beim ersten Anmelden nach dem Update auf macOS Sonoma angezeigt. Wer sich hier noch nicht auf eine der Formen „Männlich“, „Weiblich“ oder „Divers“ festlegen will, kann dies jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt in den Systemeinstellungen des Mac nachholen oder die ursprünglich gemachten Vorgaben dort auch ändern.

Die neue Einstellung ergänzt die Liste der Optionen im Bereich „Sprache & Region“ in den Systemeinstellungen. Unter dem Punkt „Anredeform“ lassen sich damit verbundenen Optionen jederzeit ändern oder man kann auf den jetzigen Standard „Keine Angabe“ zurückspringen.

Mac-Einstellung „Anrede“ anderen Ländern bereits verfügbar

Es bleibt allerdings erstmal abzuwarten, wo die neue Einstellung dann tatsächlich Wirkung zeigt. Apple äußert sich hier bislang nur allgemein und lässt wissen, dass man damit seinen Mac noch weiter personalisieren könne. Dass die Systemeinstellungen in Bereichen wie den Benutzereingaben ungeachtet der hier gemachten Vorgaben weiterhin eine neutrale Anspracheform verwenden, kann auch mit dem noch frühen Stand der Beta-Version von macOS Sonoma zusammenhängen.

Erfahrungsberichte könnten hier Mac-Nutzer liefern, die bereits mit französischen oder italienischen Systemen gearbeitet haben. Die Funktion ist unter macOS nämlich nicht komplett neu, sondern wird nun lediglich auch in Deutschland aktiviert. Für die Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch steht die Anredeoption schon seit längerer Zeit zur Verfügung.

Anredeform kann mit anderen Apps geteilt werden

Mit dieser Systemeinstellung zusammenhängend kann man übrigens auch auswählen, ob man die persönliche Anredeform mit anderen Apps teilen will. Dann haben auch entsprechend programmierte Anwendungen von Drittanbietern die Möglichkeit, ihre Nutzer personalisiert anzusprechen.