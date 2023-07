Aktion „3 Monate Audible gratis“ läuft nur noch heute Abend

Wenn es an einer fehlenden Prime-Mitgliedschaft scheitert, sei zumindest nochmal erwähnt, dass Amazon für Neukunden auch hier eine kostenlose Probezeit anbietet. Auf dieser Basis lassen sich dann über 30 Tage hinweg auch die Standardfunktionen von Amazon Prime wie etwa kostenloser Gratis-Premiumversand sowie das für Prime-Abonnenten kostenlose Angebot von Prime Video und Amazon Music nutzen. Regulär fallen für die Nutzung von Amazon Prime monatliche Gebühren in Höhe von 8,99 Euro oder bei jährlicher Bezahlung eine Pauschale von 89,90 Euro für zwölf Monate an.

Die Mitgliedschaft bei Audible kostet regulär 9,99 Euro pro Monat und ist auch monatlich kündbar. Zu diesem Preis kann man jeden Monat ein Premium-Hörbuch auswählen. Achtet hier besonders darauf, was ihr euch aussucht, denn die monatlichen Hörbuch-Guthaben setzt man am besten für neue oder exklusive Titel ein. Obendrauf hat man unter der Rubrik „ Im Abo enthalten “ während des Abo-Zeitraums stets auch unbegrenzten Zugriff auf eine gemischte und wechselnde Auswahl von Hörbüchern. Als weiteren Bonus für Abonnenten hat Audible eine Auswahl mit exklusiven Podcasts im Angebot.

Nachdem Prime-Day-Ausklang am gestrigen Mittwoch läuft heute Abend auch die Sonderaktionen 3 Monate Audible kostenlos testen aus. Prime-Abonnenten von Amazon haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, drei Hörbücher und diverse Zusatzleistungen kostenlos zu erhalten.

