Flickr: Ohne Abo keine Downloads in Originalgröße mehr

Falls ihr noch Fotos auf Flickr liegen habt, und diese ohne viel Aufwand in Originalgröße sichern wollt, solltet ihr dieses Projekt am besten direkt angehen. Von Donnerstag an wird ein Pro-Abonnement der Fotoplattform benötigt, um große Bilder oder Dateien in Originalauflösung herunterzuladen.

Dem Anbieter zufolge ist diese Maßnahme nötig, um die missbräuchliche Nutzung kostenloser Konten als Cloud-Speicher für Originaldateien einzudämmen. Dieses Verhalten würde nicht nur gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, sondern zudem die Leistung sowie das Nutzungserlebnis der zahlenden Pro-Mitglieder beeinträchtigen.

Flickr zufolge könne man durch die Einschränkung des Zugriffs auf Original- und Großformate bei kostenlosen Konten die Integrität der Plattform wahren und weiterhin einen hochwertigen Service für die Pro-Community von Flickr sicherstellen.

Die Maßnahme kommt nicht überraschend. Die seit 2004 aktive Plattform wurde im Jahr 2018 von Yahoo an den auf kommerziellen Fotospeicher spezialisierten Anbieter SmugMug verkauft. Dieser hat das kostenlose Angebot von Flickr daraufhin deutlich zusammengestrichen und sich auf Nutzer konzentriert, die das ab 5,49 Euro pro Monat erhältliche Pro-Abonnement der Fotoplattform abschließen.

Eigene und fremde Bilder ab 1024 Pixel betroffen

Konkret sind alle auf Flickr gespeicherten Bilder von der Regelung betroffen, die größer als 1024 Pixel sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die Inhalte von anderen Nutzern oder eigene Bilder handelt.

Uploads sind derweil nicht von der Maßnahme betroffen. Zudem können auch alle als „Creative Commons“ lizenzierten Bilder weiterhin von allen Nutzern in Originalauflösung heruntergeladen werden.

So kann man auch in Zukunft Originalfotos laden

Einen Trick gibt es allerdings, um die eigenen Bilder auch weiterhin ohne Pro-Abo in Originalauflösung herunterzuladen. In den Benutzereinstellungen von Flickr findet ihr im Bereich „Konto & Abonnement“ den Knopf „Meine Flickr-Daten anfordern“.

Mit diesem Werkzeug kann man alle Informationen herunterladen, die Flickr im persönlichen Benutzerkonto gespeichert hat. Neben den Kontoeinstellungen und Profilinformationen zählen dazu auch die eigenen Fotos und Videos. Man erhält dann per E-Mail einen entsprechenden Download-Link.