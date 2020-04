MacTracker aktualisiert: Die Apple-Produktdatenbank lebt

Um den Fortbestand der inoffiziellen Apple-Produktdatenbank MacTracker hatten wir uns schon Sorgen gemacht. Das Freeware-Projekt von Ian Page, das seit Jahren ein zuverlässig aktualisierte Nachschlagewerke für macOS und iOS anbietet Schlief im vergangenen Sommer plötzlich ein.

Neue Apple-Hardware wurde nicht in den umfassenden Katalog eingepflegt, der Entwickler reagierte nicht auf Nachfragen, die Freeware veraltetet zusehends.

Eine Durststrecke, die nun überwunden wurde. Die Mac-Ausgabe des MacTracker steht seit wenigen Stunden in Ausgaben 7.9 zum Download bereit, ist nun für macOS Catalina optimiert und trägt zahlreiche, in der Zwischenzeit veröffentlichte Apple-Produkte in den eigenen Katalog nach. Darunter:

Mac Pro (2019)

MacBook Pro (16-Zoll, 2019)

MacBook Air (Retina, 13-Zoll, 2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation)

iPad Pro 11-inch (2. Generation) and iPad Pro 12.9-inch (4. Generation)

iPad (7. Generation)

Apple Watch Series 5

Pro Display XDR

AirPods Pro

macOS 10.15 Catalina

iOS 13

iPadOS 13

watchOS 6

tvOS 13

In Mactracker findet ihr nach Kategorien unterteilt umfassende Informationen zu allen Macs, iOS-Geräten, iPods, Apple TV, Airport-Stationen und etlichen weiteren Apple-Produkten. Selbst Details zu historischen Geräten wie den in den 1990er-Jahren erhältlichen Quick-Take-Kameras oder den Newton-Messagepads lassen sich darin nachschlagen.

MacTracker für macOS