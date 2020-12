MacStadium vermietet Mac-mini-Server mit M1-Prozessor

Apples neuer Mac mini mit M1-Prozessor lässt sich jetzt auch als Server mieten. Mit MacStadium stellt der führende Anbieter von Apple-basierten Server-Infrastrukturen die neuen Rechner jetzt als Mietoption bereit.

Im Basispaket bietet MacStadium den mit einem M1-Prozessor ausgestatteten Mac mini der 5. Generation mit 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher für monatlich 99 Euro an. Betriebskosten und Internetanschluss sind in diesem Preis enthalten. Alternativen mit verbesserter Speicherausrüstung sollen in Kürze zur Verfügung stehen.

Neben Niederlassungen in den USA bietet MacStadium auch einen Server-Standort in Europa an. Zielgruppe sind besonders auch Entwickler, die im Rahmen ihrer Software-Entwicklung oder Angebote erweiterte, Mac-basierte Online-Ressourcen benötigen.

Der Einsatz der neuen Mac minis bei MacStadium dürfte vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen. Die mit Apples M1-Prozessor ausgestattete Variante des Mac mini glänzt mit hervorragenden Leistungswerten und kostet dabei deutlich weniger als der Vorgänger: Mit M1-Prozessor ist der Mac mini bei Apple ab 778 Euro erhältlich, für die alte Intel-Version muss man dagegen mindestens 1.003 Euro hinlegen.