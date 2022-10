James Bond startet bei Prime Video: 16 Klassiker ohne Zusatzkosten

Mit der Übernahme der Filmproduktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) in diesem Frühjahr hat sich Amazon auch die Rechte an beinahe allen James-Bond-Filmen gesichert. Prime-Abonnenten profitieren jetzt direkt von diesem Umstand. Von heute an lassen sich insgesamt 16 der bislang 25 veröffentlichten James-Bond-Filme ohne zusätzliche Kosten über Prime Video abrufen. Der Zugriff auf die Agenten-Klassiker ist in den Prime-Gebühren von monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro pro Jahr enthalten.

