Wie meistens freitags gibt es heute darüber hinaus auch einen Neuzugang bei Apple Arcade zu vermelden. Mit Love You To Bits+ können Abonnenten von Apples Spieledienst nun den normalerweise 4 Euro teure Point-and-Click-Adventure um die Hauptfigur Kosmo und dessen Suche nach seiner Roboterfreundin Nova im Rahmen ihres Abonnements ohne Zusatzkosten spielen.

Apple hat auch die am vergangenen Freitag gestartete Serie Bad Sisters um eine weitere Episode ergänzt. Wenn ihr mit dem Konzept „eine Folge pro Woche“ leben könnt und nicht warten wollt, bis ihr die Serie am Stück durchsehen könnt, gibt es hier jetzt die dritte Folge mit dem Titel „Geschnittene Leber“ zu sehen.

Abonnenten von Apple TV+ können derweil mit der dritten und finalen Staffel der Serie See loslegen. Apple wirft euch die neuen Episoden allerdings nur häppchenweise vor, so steht am heutigen Freitag lediglich die erste Folge der dritten Staffel mit dem Titel „Schwer trägt das Haupt…“ zum Abruf bereit, der Rest folgt dann im Wochenabstand beginnend mit der zweiten Episode „Die Botschafterin“ am kommenden Freitag.

Apple-Zeitvertreib fürs Wochenende macOS Ventura Public Beta, „See“-Finale und „Love You To Bits+“

Insert

You are going to send email to