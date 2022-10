iPad-Verkaufsstart: Alle neuen Modelle kurzfristig verfügbar

Das iPad Pro 11“ (Generation 4) lässt sich bei Amazon ebenfalls in verschiedenen Ausführungen zur Lieferung bereits morgen bestellen. Und auch das größere iPad Pro 12,9“ (Generation 6) ist bei Amazon ab Lager und zur Lieferung am nächsten Tag verfügbar.

Für einen Apple-Produktstart ungewöhnlich gut ist die Verfügbarkeit der neuen iPad-Modelle auch bei Apples offiziellen Handelspartnern. So hat auch Amazon die Geräte bereits auf Lager und und kann abhängig von Farbe und Ausführung in vielen Varianten sogar über nacht liefern.

Apples neue iPad-Modelle sind von heute an erhältlich. Wer früh bestellt hat, darf sich im besten Fall schon heute über sein neues Apple-Tablet freuen. Ansonsten sieht es mit der Verfügbarkeit der Geräte aber auch weiterhin recht gut aus, beispielsweise bieten die meisten deutschen Apple Stores die neuen iPads in verschiedenen Ausführungen auch direkt zum Mitnehmen an.

Insert

You are going to send email to