WWDC: Kooperation zwischen Apple und OpenAi zentrales Thema?

Es klingt weiterhin etwas fremd, dass Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz mit den ChatGPT-Machern OpenAI kooperieren soll. Doch deutet inzwischen einiges in diese Richtung und die Frage schein eher zu sein, wie weit die Zusammenarbeit der beiden Konzerne gehen wird.

In drei Wochen dürften wir diesbezüglich endgültig Klarheit erhalten. Der für das Wirtschaftsmagazin Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman hat die Qualität seiner Informanten aus dem Apple-Umfeld wiederholt unter Beweist gestellt und so gibt es kaum Gründe, an Gurmans Aussage zu zweifeln, dass Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC Details zu einer künftigen Zusammenarbeit mit OpenAI enthüllt.

Sam Altman (Bild: depositphotos.com)

Es lässt sich nicht bestreiten, dass Apple mit Siri nichtmal ansatzweise dem begegnen kann, was Konzerne wie Google und eben OpenAi im Bereich der künstlichen Intelligenz über die vergangenen Jahre hinweg aufgebaut haben. Wir würden uns ja gerne eines Besseren belehren lassen, doch scheint es schlicht illusorisch dass Apple hier noch einen Trumpf in der eigenen Tasche stecken hat.

KI und Datenschutz – geht das?

Eine solche Kooperation erfordert von Apple aber auch einen besonderen Spagat. Die Daten seiner Kunden haben für Apple weiterhin einen enormen Wert, mit den zugehörigen Sicherheitsversprechen und Dienstleistungen wie iCloud trägt diese Sparte nennenswert zum wirtschaftlichen Erfolg Apples bei. Vor diesem Hintergrund dürfte eine solche Kooperation besonders kritisch beäugt werden und wir dürfen uns sicher sein, dass Apple KI-Konzept und dessen Kommunikation besonderes Augenmerk auf eben diesen Aspekt legt.

Apple wird hoffentlich auch in Zukunft nicht davon abkommen, den Fokus auf eine lokale und mit maximalem Schutz für die Privatsphäre verbundene Datenverarbeitung zu legen, insbesondere wenn für zusätzlichen Funktionalitäten externe Partner mit im Boot sind. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz ist eine wichtiges und unverzichtbares Angebot, über deren Verwendung jedoch jeder Nutzer für sich entscheiden muss.

Apple muss in 3 Wochen liefern

Wie Apple diesen Weg in Zukunft beschreiten will, dürfte in diesem Jahr die spannendste Ankündigung im Rahmen der alljährlichen Entwicklerkonferenz des Unternehmens sein. Die Eröffnungsveranstaltung lässt sich am 10. Juni abends wie gewohnt im Livestream verfolgen.